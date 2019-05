Oldenburg Ärztinnen und Ärzte aus ganz Niedersachsen sind am Dienstag erneut in den Warnstreik getreten. Vor dem Klinikum Oldenburg protestierten sie ab 12 Uhr gegen die Arbeitsbedingungen an kommunalen Krankenhäusern und Gesundheitsämtern.

Hintergrund des Warnstreiks sind erneute Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Die letzten Verhandlungen waren im März zunächst gescheitert. Der Streikort Oldenburg wurde ausgewählt, weil der dortige Klinikvorstand Dirk Tenzer Verhandlungsführer der Arbeitgeber ist.

Der Marburger Bund ist der Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands. Als Berufsverband und Fachgewerkschaft für Ärzte tritt er als Interessenvertreter in den Tarifverhandlungen auf.

Nur „anpiksen“

„Es geht uns heute nicht darum, Kliniken lahmzulegen“, so Sven De Noni, Geschäftsführer des Marburger Bundes Niedersachsen. Bevor die Verhandlungen am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Mai, in die nächste Runde gehen, wolle man „heute noch mal ein bisschen anpiksen“. Der Marburger Bund fordert von der VKA vor allem, die Gesamtarbeitslast der angestellten Ärztinnen und Ärzte zu verringern. Das solle konkret erreicht werden durch: „manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung ohne Kappung der geleisteten Arbeitszeit“, „ zwei freie Wochenenden im Monat und verlässliche Dienstplangestaltung“ sowie „klare Höchstgrenzen und keine Vollarbeit nach Bereitschaftsdienst“.

Zu den etwa 70 Ärztinnen und Ärzten, die am Dienstag vor dem Klinikum Oldenburg demonstrieren, gehört auch Lena Reis. Die 30-Jährige ist Fachärztin in der Orthopädie- und Unfallchirurgie des Krankenhauses. „Es gibt einfach zu viele Dienste“, sagt sie. „Das ist mit Kind und Familie nicht vereinbar“, und auch Alleinstehende hätten Probleme, ein ausgeglichenes Privatleben aufzubauen. „Problem ist, dass die Belastung durch unbesetzte Stellen und Krankheiten immer höher wird“, so Reis. Eigentlich verstoße fast jeder Dienstplan, schon wenn er erstellt wird, gegen das Arbeitszeitenschutzgesetz. „Ein entsprechender Hinweis ploppt im Planungsprogramm eigentlich immer auf“, sagt sie.

Hinzu komme, dass Kindertagesstätten bei Kindern von Eltern, die in Krankenhäusern arbeiten, aufgrund von Notfällen die Betreuungszeiten immer wieder flexibel verlagern müssen. Eine Betriebskita angemessener Größe wäre da eine Lösung, so die Fachärztin.

Wochenend-Regelungen

Die Verlässlichkeit der Dienstplanung, so gut es eben möglich sei, ist eines der Hauptanliegen des Marburger Bundes. Das bestätigt De Noni auch in Oldenburg. „Dabei geht es nicht nur darum zu wissen, wann ich arbeiten muss“, so der Geschäftsführer, „sondern auch darum zu wissen, wann ich definitiv frei habe.“ Ein weiterer wichtiger Punkt sei das Thema freie Wochenenden. Nach aktueller Regelung werde ein freies Wochenende so definiert, dass zwischen Samstag 10 Uhr und Sonntag 24 Uhr kein Dienst anstehe. Der Marburger Bund fordert hier, dass die neue Regelung von Freitag 18 bis Montag 8 Uhr gelte. Menschen, die nicht als Krankenhausarzt arbeiten, sei es nicht zu vermitteln, dass zwei freie Tage „nicht 48, sondern 38 Stunden frei bedeuten“.

Versorgung gesichert

Mit der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Klinikum Oldenburg war De Noni zufrieden. „Für das Format war das in Ordnung.“ Als „aktive Mittagspause“ wolle er den Protest aber nicht verstanden wissen. „Wir wollen hier schon mehr als eine halbe Stunde stehen.“ Am Ende wurden es rund zwei Stunden, bis sich der Warnstreik auflöste.

Mit der dezentralen Aktion wollte es der Marburger Bund auch den Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, für ihre Forderungen ein Zeichen zu setzen, die nicht am großen Warnstreik am 10. April in Frankfurt teilnehmen konnten. Die Versorgung von Patienten sowohl in Oldenburg als auch an anderen Kliniken in Niedersachsen war am Dienstag gegeben, betonte der Marburger Bund im Vorfeld. Der Betrieb am Klinikum Oldenburg „war kaum beeinträchtigt, weil es sich nur um eine verlängerte Mittagspause handelte, in der sozusagen Ärztinnen und Ärzte in ganz Niedersachsen ihren Forderungen für die kommende Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen wollten“, heißt es in einer Stellungnahme der Klinikleitung.

„Wir haben bei den vorangegangenen Warnstreiks gezeigt, dass es uns ernst ist. Mit dieser Kundgebung senden wir den Arbeitgebern kurz vor Wiederaufnahme der Verhandlungen erneut eine direkte Botschaft. Ärztinnen und Ärzte sind nicht länger bereit, sich verheizen zu lassen! Sie gehen auch für das Wohl ihrer Patientinnen und Patienten auf die Straße“, machte Hans Martin Wollenberg, Erster Vorsitzender des Marburger Bundes Niedersachsen, in einer vorangegangenen Mitteilung deutlich.

Weitere Verhandlungen

Erste Arbeitskampfmaßnahmen erzielten laut des Marburger Bundes bereits Wirkung. Die VKA habe ein Entgegenkommen im Hinblick auf eine rechtssichere Anwendung der sogenannten Kollisionsnorm aus dem Tarifeinheitsgesetz gezeigt. Das Bundesstreikkomitee des Marburger Bundes sehe darin eine geeignete Grundlage, die Verhandlungen am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Mai, wieder aufzunehmen. De Nino betonte in einer Mitteilung aber: „Die formale Absicherung der Anwendung unseres Tarifvertrages allein genügt nicht. Unsere Mitglieder erwarten eine spürbare Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen. Am Ende kommt es auf das Gesamtergebnis an.“

Am 10. April hatten mehr als 5000 Ärztinnen und Ärzte aus ganz Deutschland auf dem Frankfurter Römer bessere Arbeitsbedingungen gefordert, darunter etwa 400 aus Niedersachsen.