Oldenburg Rechtzeitig zum ersten Advent steht ein geschmückter Weihnachtsbaum im Foyer des NWZ-Medienhauses in der Oldenburger Peterstraße. Zwischen dem üblichen Baumschmuck hängen auch in diesem Jahr wieder Karten mit Weihnachtswünschen. Diesmal stammen sie von seelisch kranken Kindern, die in der Oldenburger Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie behandelt werden.

Es ist ein buntes Sammelsurium, das dort an Wünschen hängt. So wünscht sich Jonas (11) Lego-Sachen, Nicole (14) das Buch „Good Night Stories für Rebel Girls“. Nele (12) hätte gern Karten für „Cavalluna“ oder „Apassionata“ und Marieke (11) ein Sofa für ihr Zimmer. Valentina (10) und Carina (11) träumen von einem Nintendo Switch, Samira (13) von einer Reithose und Harry /16) von dem Brettspiel „Can’t Catch Harry“.

Wer dabei helfen möchte, die Kinderwünsche wahr werden zu lassen, hat die Möglichkeit, sich eine zu seinem Geschmack und Geldbeutel passende Karte vom NWZ-Weihnachtsbaum zu nehmen und den Geschenkwunsch zu erfüllen. Das weihnachtlich verpackte Geschenk kann anschließend mit der Karte beim Empfang der NWZ abgegeben werden – vielleicht ergänzt durch einige freundliche Worte. Die NWZ sorgt dann für eine rechtzeitige Zustellung der Geschenke. Praktisch wäre es, wenn die Geschenke dann spätestens in der Woche vor dem Weihnachtsfest bei der NWZ wären.

Wer keine Möglichkeit hat, das NWZ-Medienhaus aufzusuchen, sich aber trotzdem an der Aktion beteiligen möchte, kann dies durch einen Anruf der Telefonnummer (0441) 9988 2055 tun, um dann die Einzelheiten der Geschenkabwicklung zu besprechen.