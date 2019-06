Oldenburg /Westerstede /Ganderkesee In der Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ haben zwei Oldenburger Kliniken sehr gute Platzierungen erreicht. Nach der Studie von FAZ-Institut und dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) kommt das Klinikum Oldenburg in der Kategorie 800 und mehr Betten auf Rang 1. „Eine tolle Gemeinschaftsleistung, die uns positiv in die Zukunft blicken lässt“, sagte Klinikum-Vorstand Rainer Schoppik. In der Kategorie Universitätsmedizin rangiert das Pius-Hospital auf Platz 7. Bewertet wurden 2200 Kliniken in Deutschland.

Grundlage für die Rangliste war die Auswertung von Qualitätsberichten der Kliniken, die der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen veröffentlicht hat. Zum anderen sind Daten aus Bewertungs- und Befragungsportalen mit eingeflossen.

Weitere Kliniken in der Region schnitten ebenfalls gut ab. Die Stenum Fachklinik für Orthopädie kam auf Rang 30 in der Kategorie 50 bis 150 Betten, das St.-Marien-Hospital in Friesoythe auf Rang 66. In der Kategorie bis 300 Betten kamen das St.-Josefs-Hospital Cloppenburg auf Rang 93 und das Borromäus-Hospital Leer auf Rang 102. In der Kategorie bis 500 Betten rangieren die Ammerland-Klinik auf Platz 50 und das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch auf Platz 61.