Oldenburg Nach über 20 Jahren hat Bundestagsabgeordneter Stephan Albani (CDU) die Geschäftsführung der HörTech gGmbH und der Hörzentrum Oldenburg GmbH planungsgemäß an den bisherigen Prokuristen Sebastian Quirandt übergeben. Albani wurde am Freitagabend im Haus des Hörens in Oldenburg offiziell verabschiedet. „Ein Wechsel, der den veränderten Herausforderungen auf beiden Seiten Rechnung trägt und damit die Zeichen auf Zukunft stellt“, hieß es von beiden Seiten.

Neben Quirandt nahmen an der Verabschiedung auch Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier (wissenschaftlicher Leiter HörTech/Hörzentrum), Dr. Rüdiger Schönfeld (Chefarzt im Evangelischen Krankenhaus), Prof. Esther Ruigendijk (Vizepräsidentin der Uni Oldenburg für Wissenschaftlichen Nachwuchs und Internationales), Germaid Eilers-Dörfler (Bürgermeisterin der Stadt Oldenburg, SPD) und weitere Vertreter der Universität Oldenburg, der Stadt Oldenburg und des Evangelischen Krankenhauses teil.

Albani war als Mitgründer seit März 1996 Geschäftsführer beider international agierenden Unternehmen. Im September 2013 wurde er als Abgeordneter der CDU im Landkreis Oldenburg-Ammerland in den Bundestag gewählt. „Es ist nun an der Zeit, meine ,unternehmerischen Kinder‘ in andere Hände zu legen. Ich begrüße, dass wir Gesellschafter uns hier einstimmig für Herrn Quirandt entschieden haben“, resümierte Albani.

Albani war 2017 in den Fokus von Lobby-Kontrolleuren geraten aufgrund vermeintlich zu hoher Nebeneinkünfte durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer beider Unternehmen. Er sah jedoch keine Interessenkonflikte. Ihm sei umfassende Transparenz sehr wichtig, sagte Albani damals.

Diplom-Kaufmann Quirandt (35) ist seit 2014 bei der HörTech und dem Hörzen­trum Oldenburg als Controller und Prokurist tätig. Als neuer Geschäftsführer will er den Erfolgskurs fortführen. „Mit der engen Anbindung an die Grundlagenforschung einerseits und an die klinische Praxis andererseits bietet der Standort Oldenburg optimale Bedingungen. Das Team und ich freuen uns sehr darauf, mit Know-how und innovativen Ideen gemeinsam die Zukunft des Hörens zu gestalten“, betonte Quirandt.