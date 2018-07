Woltmann wird Vize des Laves

Oldenburg Barbara Woltmann, zwischen 2013 und 2017 Bundestagsabgeordnete der CDU im Kreis Ammerland, kehrt nach dem Ausscheiden aus dem Parlament in die Landesverwaltung zurück. Bis 2013 war sie Vize-Leiterin der Regierungsvertretung in Oldenburg, derzeit ist sie nun im Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems tätig.

Woltmann wird neue Vizepräsidentin des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Oldenburg. Das hat das Kabinett in der jüngsten Sitzung beschlossen. Wann der Wechsel stattfinden wird, konnte Woltmann auf Nachfrage noch nicht sagen. Sie freue sich aber auf die neue Aufgabe. „Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz sind ganz wichtige Themen, besonders für ein Agrarland wie Niedersachsen“, so Woltmann.