Der Mordprozess im Festsaal

Oldenburg Hallen sind nur leere Hüllen, sie lassen sich mit Veranstaltungen jeder Art füllen. Hier oben in den Festsälen feierten zuletzt die Abiturienten und tagte der Blindenverein, als nächstes stehen die „Esoteriktage 2018“ auf dem Programm, „Oldenburgs außergewöhnlichste Dinnershow Phantastica“ und die jährliche „Top Party zum Kramermarkt“. Aber das, was danach kommt, hat auch die Weser-Ems-Halle in den 64 Jahren ihres Bestehens noch nicht erlebt.

Draußen wird dann ein Amtsschild angeschlagen werden, darauf ist das Wappen mit dem Niedersachsenross zu sehen, drinnen werden ein Richtertisch aufgebaut, eine Zeugenbank, Plätze für Verteidiger, Nebenkläger, Protokollführer, Journalisten, Öffentlichkeit. Am 30. Oktober beginnt in den Festsälen der Weser-Ems-Halle der größte Mordprozess Deutschlands: der Prozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel, angeklagt wegen Mordes an 98 Patienten. Selbst der große Saal des Landgerichts ist viel zu klein für die Högel-Dimensionen.

Nebenstelle Halle

Ein Gericht kann grundsätzlich überall verhandeln. Das kommt als sogenannter Ortstermin gar nicht selten vor; so gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Zivilrichter in Delmenhorst, der die Entscheidung über einen Nachbarschaftsstreit direkt in den betreffenden Garten verlegte und dort sogar selbst zur Bügelsäge griff. Im Fall Högel ist es aber anders: Die Weser-Ems-Halle wird per Vertrag zur Nebenstelle des Landgerichts Oldenburg gemacht, deshalb das Amtsschild draußen am Gebäude, deshalb auch die vorgeschriebene Wegebeschilderung in Foyer und Treppenhaus.

„Das ist einfacher so für uns“, sagt Dr. Melanie Bitter, Sprecherin des Landgerichts, „so bekommen wir nämlich das Hausrecht übergeben.“ Soll heißen: Das Landgericht allein darf festlegen, wer rein und wer raus darf.

Bitter sitzt in ihrem Büro unterm Dach des Landgerichts an der Elisabethstraße, hier bereitet sie den Prozess vor. Hausrecht bedeutet leider auch: Das Landgericht muss einen Brandschutzbeauftragten bestimmen, es muss Ersthelfer stellen (das übernimmt zunächst das Deutsche Rote Kreuz), es muss für die Außensicherung sorgen (die Polizei wird helfen). Vor allem aber bedeutet ein Mordprozess im Festsaal einen nie dagewesenen logistischen Aufwand für das Gericht.

119 Nebenkläger müssen Platz finden im Saal, 17 Nebenklägervertreter, außerdem die Öffentlichkeit, 198 Plätze sind für sie reserviert, 80 davon für Journalisten. Ordnungsamt und Feuerwehr müssen den Gerichtssaal abnehmen, es werden Sitzplatzkarten geben und Presseausweise, es gibt Metalldetektoren und eine Garderobe, außerdem Rückzugsräume für Richter, Nebenkläger, Protokollführer und Wachtmeister. Auch nagelneue mobile Aktenschränke sind schon da für die Prozessordner, insgesamt immerhin 15 Umzugskarton schwer. Allein am ersten Prozesstag werden 30 Wachtmeister im Einsatz sein.

„Es wird würdevoll sein“

Die schwierigste Frage aber lautet: Was braucht es, um aus einem Festsaal, in dem sonst gefeiert, getanzt und gesungen wird, einen würdigen Gerichtssaal zu machen? Immerhin geht es um 98 Morde, um die Trauer Hunderter Angehöriger von Högel-Opfern.

Melanie Bitter sagt: „Für uns ist es ganz, ganz wichtig, deutlich zu machen, wie ernst wir die Sache nehmen. Daran hängt ganz viel Leid und Elend, vor dem wir großen Respekt haben. Das möchten wir angemessen zum Ausdruck bringen.“

Aber wie geht so was? Die Halle ist 700 Quadratmeter groß, das Parkett glänzt frisch geölt, unter der Decke kleben Lichttraversen, am Kopfende steht vier Meter hoch eine wuchtige Akustikwand. Noch ist der Saal leer, aber bald werden hier Hunderte Weser-Ems-Hallen-Stühle und -Tische aufgereiht sein, Zweckmöbel also.

„Wir werden kleine Veränderungen vornehmen“, kündigt Bitter an: eine kleine Erhöhung für den Richtertisch zum Beispiel, davor eine Holzblende. „Es wird würdevoll sein“, verspricht sie den Nebenklägern.

100 Trauergeschichten

Fast 100 der Nebenkläger vertritt allein die Delmenhorster Rechtsanwältin Gaby Lübben. Siebeneinhalb Wochen vor Prozessbeginn bemüht sie sich um Normalität, vor ihrem gläsernen Büro warten Mandanten, meisten geht es um Familienrecht. In ihrem Bücherregal stehen auch Werke zu Mietrecht und Verkehrsrecht. „Es ist noch nicht vorgekommen, dass ich irgendeine Sache abgesagt habe, weil ich jetzt den Fall Högel habe“, sagt sie. Sie sagt aber auch, dass sie, die langjährige Einzelkämpferin, erstmals in ihrem Berufsleben eine Anwaltskollegin einstellt. Sie soll Lübben bereits beim Högel-Prozess unterstützen.

100 Nebenkläger, das sind 100 Trauergeschichten, Geschichten vom Hoffen, Bangen, Verlieren. Was macht so etwas mit einer Anwältin?

Gaby Lübben überlegt lange, bevor sie antwortet. Natürlich lässt sie das Leid nicht unberührt, natürlich schläft sie manchmal schlecht, muss sich ablenken mit ihren Hobbys Bogenschießen und Klettern oder bei ihrer Familie, an ihrer Bürowand hängen großformatige Babyfotos. Aber sie sieht vor allem das Positive, sie beschreibt es so: „Die Leute kommen hier geknickt rein, und sie gehen mit geradem Rücken wieder raus. Sie haben wieder Ziel.“

So ein Ziel könne es sein, nach Jahren der passiven Trauer endlich aktiv zu werden, „das Geschehen vielleicht nicht zu verarbeiten, aber zu bearbeiten“. Ein Ziel könne es aber auch sein, die durch die gerichtliche Feststellung vieler weiterer Verbrechen Högels ohnehin minimale Chance, seine lebenslange Haftstrafe jemals in eine Bewährungsstrafe umwandeln zu lassen, noch weiter zu minimieren.

In Kürze steht ein Treffen der Nebenkläger an. Lübben will sie vorbereiten auf das, was sie im Prozess erleben werden, vor allem auf die Konfrontation mit Högel. Und sie will, dass die Trauernden sehen: Ich bin nicht allein.

Vorher, am kommenden Montag, wird sich Lübben den Gerichtssaal anschauen, oder besser: die Gerichtshalle. Sie sagt, sie hat großen Respekt vor dem Riesenprozess. Ihre Aufgabe wird es sein, den Opfern in dieser Halle ein Gesicht zu geben. „Ich will sie in den Mittelpunkt stellen“, sagt sie, „denn da gehören sie hin. Und nicht Niels Högel!“

Nicht nur der Gerichtssaal ist gewaltig, der ganze Prozess wird es sein. Bis Mitte Mai sind zunächst 23 Verhandlungstage terminiert. 23 Zeugen will die Staatsanwaltschaft hören, sechs medizinische Sachverständige, außerdem zwei Gutachter, die Högels Schuldfähigkeit und Glaubwürdigkeit beurteilen sollen.

Gewaltiger Aufwand

Gewaltig werden auch die Kosten sein, Gerichtssprecherin Melanie Bitter kann sie noch nicht absehen. „Aber“, fragt sie, „was wäre denn die Alternative gewesen zu so einem Prozess?“ Die Staatsanwaltschaft hätte einzelne Mordverfahren einstellen können nach Paragraf 154, „Teileinstellung bei mehreren Taten“. „Das hätte bedeutet, man sagt den Angehörigen, diese Tat fällt nicht ins Gewicht. Kann ich jemandem sagen, der um seine Mutter trauert, es kommt nicht darauf an?“ Bitter schüttelt den Kopf.

Um Kosten und Aufwand so gering wie möglich zu halten, hat das Gericht Doppeltermine angesetzt, zumeist im Drei-Wochen-Takt. Denn zu jedem Doppeltermin muss der Gerichtssaal auf- und wieder abgebaut werden, in den Festsälen läuft ja die Hallensaison weiter, mit dem „Tiermedizinkongress“ zum Beispiel und dem „7. Oldenburger Winterball“.

Am Anfang des Prozesses steht aber ein Einzeltermin. In die lange Vorbereitungsphase platzte die Diskussion um einen neuen niedersächsischen Feiertag. Der ursprünglich geplante zweite Prozesstag am 31. Oktober entfällt nun wegen Reformationstag.