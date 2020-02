Oldenburger Land Mehr Geld für die Mitarbeiter von Fast-Food-Restaurants im Oldenburger Land, das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Die Beschäftigten müssten „armutsfeste Löhne“ erhalten.

Konkret verlangt die Gewerkschaft, dass den Beschäftigten ein Gehalt von mindestens zwölf Euro pro Stunde gezahlt werden soll. „Die Mitarbeiter stehen rund um die Uhr an der Fritteuse oder an der Verkaufstheke – bekommen dafür aber meist nur den Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde“, kritisiert Matthias Brümmer, Geschäftsführer der NGG Oldenburg-Ostfriesland.

Für den Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) sind die Forderungen der Gewerkschaft zu hoch. Andrea Bele­gante, Hauptgeschäftsführerin des BdS, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Nach dem Abschluss der letzten Tarifrunde Mitte Januar 2020 in Frankfurt wurde unser konstruktiver Eindruck der ersten Tarifrunde vom Dezember 2019 leider nicht bestätigt. Die Forderungen liegen immer noch deutlich und zu weit auseinander, als dass eine Einigung überhaupt in Sicht wäre.“ An diesem Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Februar, gehen in Stuttgart die Tarifverhandlungen zwischen BdS und NGG in die dritte Verhandlungsrunde.

Belegante sagt: „Nach wie vor gilt: Beide Seiten müssen sich bewegen. Seitens der Arbeitgeber ist diese Bereitschaft vorhanden. Es muss weiterhin unser gemeinsames Ziel für die nächste Tarifrunde im Februar sein, eine Annäherung zwischen beiden Seiten zu erreichen.“

Brümmer beklagt, dass die Menschen angesichts der momentanen Löhne auf staatliche Unterstützung oder Zweitjobs angewiesen seien. Außerdem verschärften die Mindestlohn-Gehälter den Personalmangel in der Branche. „Sowohl ausgebildete Fachkräfte als auch Quereinsteiger überlegen sich dreimal, ob sie den stressigen Job im Schnellrestaurant zum Billig-Tarif machen. Stattdessen wechseln sie häufig in andere Branchen – etwa zum Discounter an die Kasse.“

Von Lohnerhöhungen würden nicht nur die Mitarbeiter von Fast-Food-Ketten wie Burger King oder McDonald’s profitieren, sondern auch die von Vapiano, Pizza Hut, KFC, Nordsee, Starbucks oder Tank & Rast. Bundesweit sind in 3000 Restaurants circa 120 000 Menschen angestellt. Die Gewerkschaft ruft nun in einigen Orten zu Warnstreiks und Protestaktionen auf. Dies könne vor der dritten Verhandlungsrunde auch das Oldenburger Land treffen, so Brümmer.