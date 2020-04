Corona-Nothilfe: Wenn das Geld für das Hundefutter fehlt...

Oldenburger Land Wolfgang F. ist obdachlos und verkauft in der Fußgängerzone das Straßenmagazin Asphalt, um seinen Unterhalt zu bestreiten. Das ist für ihn eine zuverlässige Einnahmequelle, denn einen Anteil des Erlöses darf er normalerweise behalten und plant dies fest ein. Im vergangenen Monat wurde der Verkauf des Magazins eingestellt – die Einnahmen sind weggefallen. Für seine Lebensmittel erhält er Geld von der Caritas. Seine größte Sorge gilt jedoch nicht mal ihm selbst, sondern seinem treuen Begleiter, seinem Mischlingshund Anton. „Ich kann wohl hungern, aber was ist mit meinem Hund? Wo soll ich das Geld hernehmen, um für ihn Futter zu kaufen?“

Für Menschen wie Wolfgang F. ist die Corona-Nothilfe-Aktion von Caritas, Diakonie und Nordwest-Zeitung gedacht, die zu Ostern ins Leben gerufen wurde und die eine Welle der Hilfsbereitschaft im Oldenburger Land ausgelöst hat. 58 569,06 Euro sind in weniger als zwei Wochen auf dem Spendenkonto eingegangen.

Darüber freut sich auch Monika L. Sie arbeitet normalerweise in der Betreuung von Demenzkranken in einer Tagespflegeeinrichtung. Diese musste nun vorübergehend den Betrieb einstellen, sie ist auf Kurzarbeit nach Hause geschickt worden. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern steht vor gewaltigen Problemen: „Es war schon vorher knapp als Alleinerziehende in Teilzeit, die Kinder und mich zu versorgen. Aber nun ist es fast unmöglich.“ Vor Ostern bekam sie einen Gutschein für Lebensmittel, damit sie ihren Kindern einen Osterteller machen konnte.

Im gesamten Oldenburger Land ist die Corona-Krise beim Diakonischen Werk deutlich zu spüren. Zum Beispiel in der Schuldnerberatung. „Die Anfrage nach Terminen ist größer geworden“, berichtet Georgia Gries von der Schuldnerberatung der Diakonie in Jever. Schon jetzt sind die ersten Ratsuchenden von Kündigungen wegen der Corona-Krise betroffen. Und auch die Nachfrage nach Pfändungsschutzkonten nimmt zu.

Telefonisch sind die Mitarbeitenden in der Schuldnerberatung weiter für die Ratsuchenden zu erreichen. Notwendige Bescheinigungen werden per Post zugeschickt. „Die finanziellen Folgen der Corona-Krise sind jetzt schon zu spüren. Aber derzeit werden zum Beispiel Mietschulden gestundet. Wenn diese nachgezahlt werden sollen, werden die finanziellen Probleme für viele noch größer werden“, sagt Gries mit Blick auf die nächsten Monate.