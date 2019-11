Oldenburger Land /Hannover Angesichts der Schwäche bei Unternehmensgründungen in Niedersachsen fordert die FDP von der Landesregierung mehr Engagement für die Start-up-Szene. Anlass sind erste Zahlen zu den neuen Gründerstipendien: Seit Mai können sich Personen mit innovativen Ideen beim Land Niedersachsen um eine Förderung für durchschnittlich acht Monate von bis zu 2000 Euro monatlich bewerben. Dank des Geldes sollen sich die Geförderten auf ihre Firmen konzentrieren können.

Die Förderung wird nach einem Punkteverfahren von der NBank bewilligt. Die Antragssteller werden in der Regel von Start-up-Zentren wie dem Gründerzentrum Oldenburg unterstützt. Bis Anfang Oktober sind laut Wirtschaftsministerium 33 Stipendien vergeben worden. Zehn Bewerber wurden abgelehnt.

Der FDP-Abgeordnete Christian Grascha begrüßte zwar, dass die Stipendien „endlich angelaufen“ seien. „Wenn man aber sieht, dass Nordrhein-Westfalen im Jahr 1000 Stipendien vergeben will, sind 33 in den ersten sechs Monaten zu wenig. Auch die geringe Anzahl an Bewerbungen zeigt, dass offenbar das niedersächsische Stipendium nicht attraktiv genug ist“, sagte er unserer Redaktion. Das Bewerbungsverfahren müsse viel unbürokratischer werden, forderte er.

Tatsächlich gehen die Unternehmensgründungen in Niedersachsen seit 2010 beständig zurück: Wurden damals noch 62 264 Neugründungen gezählt, waren es 2018 nur noch 46 314. Mit 58 Neugründungen je 10 000 Einwohner belegte Niedersachsen beim „Gründungsindex“ im Bundesländervergleich nur Rang zehn.

Größtenteils besser sieht es im Oldenburger Land aus: So verzeichnete die Stadt Wilhelmshaven 2018 einen Schnitt von 65,8 Gründungen auf 10 000 Einwohner. Auch die Kreise Cloppenburg, Vechta, Ammerland sowie Stadt und Kreis Oldenburg lagen deutlich über dem Landesschnitt. Auch im ersten Halbjahr 2019 lag die Region mit 33,5 Gründungen auf 10 000 Einwohner besser als der Landesschnitt (31,9).

Für Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) ist die Entwicklung aber „nicht besorgniserregend“, da die Gründerflaute auch mit einem Tiefststand bei den Arbeitslosenzahlen einher geht. „Wichtig ist, dass wir noch mehr Start-ups bekommen“, erklärte er.