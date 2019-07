Oldenburger Land Es gibt allein in Deutschland rund 33 000 Insektenarten, schätzt derNaturschutzbund Nabu. Doch über die meisten ist kaum etwas bekannt.Zudem sind viele Arten gefährdet – denn der Lebensraum für Insektenschwindet und ihre zahl geht drastisch zurück.

Blick in Blumentöpfe

Um wichtige Daten über Insekten in Deutschland und im OldenburgerLand zu erheben, startet der Nabu – unser Projektpartner imNWZ-Insektenjahr – zum zweiten Mal eine große Zählaktion. Unter demMotto „Zählen, was zählt“ ruft die Naturschutzorganisation dazu auf,vom 2. bis zum 11. August in ihrer Umgebung Insekten zu beobachten,zu erfassen und zu melden. „Die optimalen Bedingungen, um vieleInsekten zu sehen, bietet ein sonniger, warmer, trockener undwindstiller Tag“, sagt die Biologin und Insektenexpertin SandraBischoff vom Nabu Oldenburger Land: „Eine gezielte Erkundungstourist für jeden schon auf kleinstem Raum möglich, wie zum Beispiel miteinem Blick in die Blumentöpfe.“

Jedes Insekt zählt

Ob Garten, Balkon, Park, Wiese, Wald, Feld, Teich, Bach oder Fluss– beobachten und zählen könne man fast überall, so der Nabu. DasBeobachtungsgebiet sollte dabei nicht größer sein als etwa zehnMeter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus, die Zähldauernicht länger als eine Stunde.

Jedes Insekt zählt dabei. Im Mittelpunkt stehen aber 16 inDeutschland besonders häufig vorkommende Arten: Die TagfalterAdmiral, Tagpfauenauge, Schwalbenschwanz, und Kleiner Fuchs, dieWildbienenarten Ackerhummel, Steinhummel und Holzbiene, derAsiatische Marienkäfer und der Sieben-Punkt-Marienkäfer, dieLederwanze und die Streifenwanze, die Hainschwebfliege, dieFlorfliege, die Blutzikade, die Blaugrüne Mosaikjungfer als Libelleund das Grüne Heupferd als Heuschrecke.

Online-Formular

Ihre Insekten-Beobachtungen können Sie online an den Nabu melden,entweder mit Hilfe der kostenlosen Nabu-App „Insektenwelt“ oder perOnline-Formular. Dort finden Sie auch ein Formular, das alsZählhilfe ausgedruckt werden kann.

Die Daten werden laut Nabu zeitnah im Internet veröffentlicht. Ander ersten Zählaktion im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 18000 Naturfreunde.

Den Online-Meldebogen zur Zähl-Aktion des Nabu sowie alle weiteren Informationen finden Sie unter www.insektensommer.de Die Ergebnisse gibt es unter: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/insektensommer/ergebnisse