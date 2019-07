Mehr Blühflächen nötig gegen Hummelsterben

Oldenburger Land Im Oldenburger Land sind in diesen Tagen zahlreiche tote Hummeln unter Lindenbäumen entdeckt worden, so zum Beispiel in Zetel, Wilhelmshaven oder Harpstedt. Mehrere Leser hatten diesbezüglich unsere Zeitung kontaktiert. Das Hummelsterben sei im Sommer ein ganz natürliches Phänomen, erklärt die Biologin Sandra Bischoff vom Nabu Oldenburger Land: „Doch in diesem Jahr fällt es aufgrund der Trockenheit stärker aus. Aufgrund von Flüssigkeitsmangel produzieren die noch blühenden Pflanzen weniger Nektar. Die Hummeln verhungern.“ Es fehle an ausreichend insektenfreundlichen Flächen. Bischoff appelliert, im eigenen Garten auch jetzt noch nachzupflanzen, um den Hummeln mehr Blüten und damit Nahrung zu bieten.