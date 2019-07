Oldenburger Land Das Engagement der Menschen im Oldenburger Land für den Schutz von Insekten ist eindrucksvoll. Überall entstehen Flächen, auf denen sich Insekten wohlfühlen.

Seit dem Start der NWZ-Aktion „Insektenjahr“ am 2. März haben uns mehr als 600 Meldungen über insektenfreundliche Flächen im Oldenburger Land erreicht.

Nun kam der große Sprung, mit dem die Marke von einer Million Quadratmetern deutlich überschritten wurde. Neben aktuellen Hinweisen auf viele kleinere Flächen in Gärten und auf Gewerbegrundstücken hat das Landvolk Ganderkesee auf einen Schlag knapp 30 Hektar Blühflächen gemeldet, die in einem Gemeinschaftsprojekt von den dortigen Mitgliedern angelegt wurden (siehe Info-Kasten). Dadurch stieg die Gesamtgröße der Fläche auf jetzt 1 385 177 Quadratmeter.

„Die Insekten und ihren Schutz in diesem Jahr mit dem NWZ-Insektenjahr in den Fokus zu rücken, trifft den Nerv“, sagt Sandra Bischoff vom Naturschutzbund Nabu, die das Projekt als Insekten-Expertin unterstützt.

Auch der „Park der Gärten“ und das Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg als weitere Projektpartner freuen sich über den großen Einsatz zum Schutz der Insekten. „Das Insektenjahr trägt sehr dazu bei, für das Thema Insektensterben zu sensibilisieren“, betont die Direktorin des Landesmuseums, Dr. Ursula Warnke. Und Christian Wandscher, Geschäftsführer im „Park der Gärten“, ergänzt: „Wir hoffen, dass die Beispiele weitere Nachahmer finden und in den Gärten im Nordwesten noch viele insektenfreundliche Flächen entstehen.“

Den Anstoß zu dem Projekt gab die drastisch zurückgehende Zahl an Insekten. Ihnen fehlt Lebensraum, viele sind vom Aussterben bedroht. Dabei sind Insekten unverzichtbar für unsere Ökosysteme.

Helfen auch Sie mit beim Schutz der Insekten und gestalten Sie insektenfreundliche Flächen – vom Naturgarten über den Blühstreifen am Ackerrand bis zur Blumenwiese auf Ihrem Firmengrundstück.

Sie können uns Ihre neuen oder bereits angelegten Flächen melden

Insektenjahr@nwzmedien.de Wir sammeln die von Ihnen gemeldeten Flächen auf einer interaktiven Karte auf unserer Projektseite zum „NWZ-Insektenjahr“ im Internet. Auf der Karte steht jedes Marienkäfer-Symbol für einen Eintrag.

