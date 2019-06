Oldenburger Land Die „Stunde der Gartenvögel“ ist auf einem steilen Höhenflug: Mit mehr als 1400 Teilnehmern erreichte Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion eine Rekord-Beteiligung im Oldenburger Land. Das Ergebnis der Zählung liegt nun vor. Aus über 900 Gärten wurden dem Nabu im Oldenburger Land fast 29 000 Vögel gemeldet. In Niedersachsen wurden aus knapp 6500 Gärten von über 9600 Vogelfreunden über 224 000 Vögel gemeldet. Deutschlandweit beteiligten sich 75 000 Personen. Sie zählten in über 51 000 Gärten etwa 1,6 Millionen Vögel.

„So viele Vogelfreunde wie noch nie haben mitgemacht – über ein Drittel mehr im Oldenburger Land als im vergangenen Jahr. Wir freuen uns sehr über das riesige Interesse an der heimischen Vogelwelt“, so Nabu-Bezirksgeschäftsführer Oliver Kraatz. „Die Rekord-Beteiligung zeigt, wie sehr das Thema Artenschutz bewegt. Die Menschen sind aufgerüttelt und wollen, dass endlich mehr getan wird, um das verheerende Artensterben zu stoppen.“

Auch bei den Gartenvögeln, denen es immer noch viel besser geht als den Feldvögeln, macht sich offensichtlich der Insektenschwund bemerkbar. Während sich insgesamt bei den Gartenvögeln Zu- und Abnahmen die Waage halten, gibt es bei den reinen Insektenfressern in den Gärten keine Gewinner: Von den neun häufigsten Insektenfresser-Arten nehmen sechs deutlich ab, nur drei können ihre Bestände halten. Besonders stark sind die anhaltenden Rückgänge in Niedersachsen bei Mauerseglern mit minus 47 Prozent zum Vorjahr, Mehlschwalbe (-33) und Hausrotschwanz (-5). Auch Mönchsgrasmücke (-25 Prozent), Zaunkönig (-10) und Zilpzalp (-21) nehmen in den Gärten deutlich ab. Ein Trend, der auch im Oldenburger Land zu beobachten ist.

Im Oldenburger Land wurden in diesem Jahr pro Garten etwa 32 Vögel gesichtet, so der Nabu in einer Mitteilung. Niedersachsenweit sind durchschnittlich 34 Vögel pro Garten gemeldet worden. Dies sind aktuell zwei Vögel mehr als im bundesweiten Durchschnitt. Trotzdem liegt dieses Ergebnis etwa neun Prozent unter dem langjährigen niedersächsischen Durchschnitt. Einen deutlichen Abwärtstrend der Gesamtzahl an Gartenvögeln gibt es bislang nicht. Pro Garten wurden in der Zählstunde durchschnittlich elf Vogelarten entdeckt. Dieser Wert liegt im Bereich des langjährigen Mittels.