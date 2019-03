Oldenburger Land 26 Jahre lang war er das Gesicht des Naturschutzbundes (Nabu) im Oldenburger Land – nun tauscht Rüdiger Wohlers sein Büro am Oldenburger Schlosswall gegen ein mobiles, das ihn bei Reisen durch ganz Niedersachsen begleiten wird. Der 56-Jährige soll seine Erfahrungen, die er beim Aufbau der ersten regionalen Geschäftsstelle gemacht hat, künftig bei Aufbau und Betreuung weiterer Nabu-Stützpunkte im ganzen Land einbringen.

Bestärkt durch den Erfolg des von Wohlers gestalteten „Experimentes Oldenburg“ setzt der Nabu inzwischen bundesweit auf die Gründung kleiner, aber gut vernetzter Ortsgruppen, die sich vor Ort auf die aktive Arbeit in der Natur konzentrieren und dabei mit der von vielen ungeliebten Vereinsarbeit nicht belastet werden. Die übernimmt für sie die zuständige Nabu-Geschäftsstelle. „Wir sind der Dienstleiter für die Ehrenamtler in der Fläche“ beschreibt Wohlers die Idee hinter dieser Arbeitsteilung.

Der Erfolg kann sich sehen lassen. Während andere Organisationen über rückläufige Mitgliederzahlen klagen, hat sich die Zahl der Nabu-Mitglieder im Oldenburger Land seit 1993 von 670 auf nun 13 500 gesteigert. Etwa sieben bis acht Prozent von ihnen sind aktiv im Umweltschutz tätig – in inzwischen 34 Ortsgruppen in der Region.

Der Erfolg dieser Vorgehensweise lässt sich aber nicht nur in Mitgliederzahlen ablesen. Nicht zuletzt dem Einsatz der vielen auf diese Weise gewonnenen Ehrenamtler sei es zu verdanken, so der Nabu-Landesvorsitzende Holger Buschmann, dass die Kraniche in die Region zurückgekehrt sind und sich die Bestände vieler anderer Vogelarten erholen konnten.

Die Nachfolge von Wohlers wird Oliver Kraatz antreten, der bisher ehrenamtlich das Mauerseglerprojekt und eine Wildkids-Gruppe betreute. Der Biologe war 1994 durch das Studium nach Oldenburg gekommen und hatte sich damals direkt dem Nabu angeschlossen. Themenschwerpunkt des Insektenkundlers ist natürlich der dramatische Rückgang der Insekten – „eines der größten Themen der Zukunft“, so Kraatz. Sein Ziel lautet daher auch, der Natur wieder mehr Raum zu geben.