Oldenburger Land Gerade in baulich verdichteten und versiegelten Städten schaffen Balkone und Terrassen kleine Grünzonen, die ökologisch wertvoll sind – und Insekten viel bieten können.

Die Blütenpracht steht bei dieser Grüngestaltung meist im Vordergrund. Oft werden die Töpfe zum Frühjahr, Sommer und Herbst ausgetauscht, um immer etwas Blühendes zu haben. Wichtig dabei: Die Blüten sollten ungefüllt sein. Denn bei gefüllten Blüten wurden auf Kosten von Fruchtknoten und Staubblättern Blütenblätter gezüchtet und die Insekten suchen dann vergeblich nach Nektar und Pollen. Während sich für das Frühjahr viele Zwiebelpflanzen als Blütenmittelpunkt anbieten, kommen dafür einfache Dahlien im Sommer in Frage, die ständig von Insekten umschwirrt werden.

Kübel mit Spezialerde

Will man winterharte insektenfreundliche Stauden im mobilen Grün unterbringen, braucht man in der Regel etwas geräumigere Kübel und Kästen und Spezialerde für Balkon und Terrasse.

Empfehlenswerte und nicht zu hohe Pflanzen sind die verschiedenen Arten der Schafgarbe, Akelei, niedrige Astern, niedrige Glockenblumen, Flockenblumen, Mädchenauge, Lerchensporn, Sonnenhut, niedrige Sonnenbraut, Katzenminze, niedriger Phlox, Rudbeckien, Steppensalbei, Fette Henne und Ziest.

Auch blühende Kräuter können für Insekten interessant sein. Die Stauden Minze, Lavendel, Oregano, Salbei, Schnittlauch, Thymian und Winterheckenzwiebel sowie bei den einjährigen Pflanzen Borretsch und Dill sind blühend ein Anziehungspunkt für Insekten.

Mobiler Garten

Beim mobilen Garten ist man in der Regel darauf angewiesen, Erde zum Pflanzen dazuzukaufen. Vermeiden Sie torfhaltige Produkte: Moore sind schließlich zu schade, sackweise im häuslichen Grün zu verschwinden. Es gibt genug Alternativen. Während für einjährige Bepflanzungen die so genannte Universalerde reicht, empfiehlt sich für die Dauerbepflanzung strukturstabiles Substrat. Dies verliert nicht schnell an Volumen und behält die Fähigkeit, Nährstoffe und Wasser zu speichern.

Und wer auf der Terrasse oder dem Balkon sogar selbst kompostiert, kann auch die Universalerde selbst herstellen. Vermischt mit ein paar Hornspänen und Kokosfasern, die es als Blockware zu kaufen gibt, erhält man ein ideales Substrat.

Sicht- und Windschutz

Balkone und Terrassen brauchen häufig einen Sicht- und Windschutz über Sommer. Hier eignen sich vor allem einjährige Kletterpflanzen, die besonders schön blühen oder sogar Früchte zum Ernten anbieten. Da alle einjährigen Kletterpflanzen nicht selbstklimmend sind, benötigen sie stabile Stützen, Drähte, feste Stäbe oder ein Gitter beziehungsweise Geflecht.

Zu den Blütenschönheiten gehören Prunkwinde, Wicken, Schwarzäugige Susanne und Kapuzinerkresse; als Windschutz eignen sich die buschig wachsende Zaunrübe und der Hopfen. Neben üppigem Blattwerk bieten Feuerbohne, Zierkürbis und Herkuleskeule auch Früchte zum Ernten.

Vogeltränke

Selbst auf kleinste Terrassen und Balkone passt eine Vogeltränke. Dies ist eine flache Schale, die an einer offenen Stelle platziert wird. Wichtig für alle Vogeltränken ist ein häufiges Reinigen und Auswechseln des Wassers, damit es nicht brackig wird und infolgedessen Algenwachstum einsetzt. Die Gefäße reinigt man regelmäßig mit einer Bürste. Schon durch eine Kleinstwasserstelle, wie sie eine Vogeltränke darstellt, beleben sich Balkon und Terrasse enorm: fliegende Insekten nehmen hier gerne Wasser auf und Rotkehlchen, Finken, Grünlinge, Meisen, Dompfaffen und Amseln genießen neben der Tränke das Bad im warmen Wasser, nisten in der Nähe, erfreuen durch ihren Gesang und helfen dem Gärtner, indem sie Läuseplagen in Grenzen halten.

Nistplatz für Insekten

Balkone und Terrassen haben auch Platz, um Insekten ein Zuhause zu bieten. Als Nistplätze dienen den Hautflüglern dabei Höhlungen im Holz oder hohle Pflanzenstängel. Am einfachsten ist es, markhaltige Stängel, zum Beispiel von Brombeeren, Rosen, Holunder oder Schilf, zu Bündeln zusammenzubinden oder sie in eine leere Konservendose zu stecken und an einer sonnigen Stelle auf Balkon oder Terrasse festzubinden. Als Nistholz kommt hartes Holz wie Buche oder Eiche in Frage, Tanne oder Fichte dagegen ist zu faserig. Jedes Stück Holz von der Größe eines Ziegelsteines aufwärts eignet sich, Hauptsache, es ist dick genug. Die größten zu bohrenden Löcher von einem Zentimeter Durchmesser sollten bis zu zehn Zentimeter tief angelegt werden. Kleinere Bohrungen bis zu zwei Millimeter brauchen nur drei, vier Zentimeter lang zu sein. Wichtig ist, dass ein Nistholz viele unterschiedlich große Löcher enthält. Die Nisthölzer und -bündel bleiben auch über Winter im Freien. Werden sie hereingeholt, schlüpfen die Insekten vorzeitig aus dem Nest und sterben ab.

Autor dieses Beitrages ist Peter Busch. Der Biologe aus Huntlosen ist spezialisiert auf Garten-, Natur- und Umweltthemen und ist seit 1982 Gartenexperte der Nordwest-Zeitung.