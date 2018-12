Oldenburger Land Mit zahlreichen Einzelaktionen beteiligen sich Menschen im gesamten Oldenburger Land an der aktuellen NWZ-Weihnachtsaktion, bei der benachteiligte Kinder in bedürftigen Familien im Mittelpunkt stehen. Die Organisatoren sind dankbar für den sehr guten Start der Spendenaktion.

Wieder dabei ist in diesem Jahr Oldenburgs Frank-Sinatra-Interpret Jens Sörensen. So heißt es an diesem Samstag um 19.30 Uhr im Oldenburger Kulturzentrum Ofenerdiek „Jens & Friends – Santa Claus is coming to town“. Geboten wird ein buntes Showprogramm rund um das Fest mit vielen swingenden Weihnachtsliedern sowie heiteren und besinnlichen Geschichten, vorgetragen vom Oldenburger Autor Dieterfritz Arning.

Außerdem wird auch Jördis Schulginn mit ihrer großartigen Stimme mitwirken. Wie im vergangenen Jahr sind auch wieder die „Classics“ auf der Bühne, Jens Sörensens ehemalige Bandmitglieder, die durch die Weihnachtsaktion wieder zusammengebracht wurden.

Bereits am Donnerstag haben Auszubildende des Oldenburger Klinikums sich für die NWZ-Weihnachtsaktion eingesetzt. Im Foyer des Klinikums haben sie Tüten mit selbstgebackenen Plätzchen verkauft. In kaum mehr als drei Stunden waren alle Tüten weg. Fazit eines Azubis: „Das nächste Mal müssen wir mehr Plätzchen backen. Wir hätten noch mal so viel verkaufen können.“ Insgesamt haben die Auszubildenden 503,87€ für die Aktion eingenommen. Schöner Nebeneffekt der Aktion: Beim Packen und Verkaufen der Tüten konnten sich die Azubis der unterschiedlichen Ausbildungsgänge, die sonst weniger Kontakt zueinander haben, näher kennen lernen. Auf jeden Fall wollen alle nächstes Jahr wieder mitmachen.