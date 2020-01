Oldenburger Land Wie verändert sich die Vogelwelt in der Region? Um diese Frage zu beantworten, ist der Naturschutzbund (Nabu) wieder auf die Hilfe der Menschen angewiesen: Am Wochenende (10. bis 12. Januar) findet zum zehnten Mal die „Stunde der Wintervögel“ statt.

Bei dieser bundesweiten Aktion sollen Vogelfreunde beobachten, welche Tiere im Zeitraum einer Stunde die Futterstelle im Garten oder auf dem Balkon anfliegen (siehe Infokasten). „Die Chance, einen Eichelhäher zu sehen, ist dieses Jahr besonders groß“, so Diplom-Biologe Oliver Kraatz, Geschäftsführer der regionalen Nabu-Geschäftsstelle im Oldenburger Land. Die auffälligen Vögel kämen vor allem aus Nord- und Osteuropa in deutsche Gärten. Seltener hingegen seien Gimpel oder Schwanzmeisen. „Tendenziell beobachten die Menschen aber eh weniger Tiere an den Futterstellen“, so Kraatz. Das liege am milden Winter: „Die Vögel finden in der freien Natur noch genug Futter.“

So wurden 2011, bei der ersten „Stunde der Wintervögel“ noch bundesweit im Schnitt 46 Vogelarten in einer Stunde gezählt, im vergangenen Jahr seien es nur noch 37 gewesen. „Aber dafür ist die Aktion ja auch da“, so Kraatz, „um Aussagen über einen längeren Zeitraum treffen zu können.“ Neben den „Standvögeln“, die das ganze Jahr über in der Region bleiben, lassen sich auch zusätzliche Wintergäste beobachten, die aus dem noch kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa ziehen.

Hilfestellungen für die Vogelbeobachtung gibt es einige, neuerdings auch in Form einer „App“, die der Nabu entwickelt hat. Mehr als 1000 Fotos von 308 Arten sind in der kostenfreien Anwendung verzeichnet, Zusatzfunktionen wie Vogelstimmen können erworben werden. Zählhilfen oder Hinweise zur Pflege und Einrichtung von Futterstellen gibt es beim Nabu.