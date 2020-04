Straßenbau In Ostfriesland: Landstraße von Oldersum nach Riepe wird grundlegend saniert

Oldersum Die Auricher Landstraße (Landesstraße 1) von Oldersum nach Riepe zählte in den letzten Jahren wohl zu den am schlechtesten erhaltenen Straßen im ganzen Landkreis Leer. Doch damit wird es in wenigen Wochen vorbei sein: Die Fahrbahn wird derzeit grundlegend saniert.

Tiefe Versackungen am Fahrbandrand, vor allem zwischen dem Ortsausgang Oldersum und dem Fehntjer Tief, tiefe Furchen im Asphalt sowie heftige Buckel, diese insbesondere kurz vor der Autobahnauffahrt zur A 31, prägten in der Vergangenheit das Bild der Landstraße. Sie sorgen dafür, dass die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich die Höchstgeschwindigkeit Ende 2018 auf Tempo 30 beschränkte. Dies wiederum führte in Oldersum sowohl bei Einwohnern als auch bei Gewerbetreibenden zu Unmut. Auch wenn für weite Teile der Strecke später zumindest Tempo 50 galt, so blieb der Zustand der Landstraße doch vor allem für die Oldersumer ein Ärgernis - ebenso wie die Tatsache, dass über längere Zeit nur die schlimmsten Schäden durch die Straßenmeisterei Leer provisorisch behoben wurden, eine grundlegende Sanierung jedoch nicht in Angriff genommen wurde.

1,4 Millionen Euro soll Bauvorhaben kosten

Dies lag an einer anderen Baustelle: der Erneuerung der Autobahn 31 zwischen Neermoor und Riepe. Denn immer, wenn aufgrund der dortigen Bauarbeiten die Autobahn gesperrt werden musste, diente die Auricher Landstraße als Umleitung. Wäre auch die Landstraße selbst in dieser Zeit wegen einer Sanierung gesperrt worden, wäre es zu einem totalen Verkehrschaos gekommen. Nun, wo Sperrungen der A 31 nicht mehr nötig sind, kann die grundlegende Erneuerung der L1 endlich in die Tat umgesetzt werden.

Etwa 1,4 Millionen Euro wird das Bauvorhaben insgesamt kosten, sie werden vom Land bezahlt. Vor etwa vier Wochen begannen die Arbeiten am ersten Abschnitt zwischen dem Kreuzweg in Oldersum und der Autobahnanschlussstelle. Die Strecke ist währenddessen für den Straßenverkehr vollständig gesperrt. In einem zweiten Abschnitt soll im Mai der Abschnitt zwischen der Autobahn-Anschlussstelle und Riepe in Angriff genommen werden, zum Schluss wird die Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle selbst erneuert, wie der Leiter der Auricher Straßenbaubehörde, Frank Buchholz, mitteilte. Die Arbeiten werden von der Firma Koch aus Westerstede durchgeführt.

„Wir sind sehr zufrieden, dass die Landstraße nun saniert wird, das wurde auch nötig Zeit“, erklärte Oldersums Ortsbürgermeister Jens de Vries. Er verwies auch auf viele Oldersumer, die gerne mit dem Rad nach Riepe fahren, sich das aber zuletzt wegen des schlechten Straßenzustands gar nicht mehr getraut hätten. „Da nehmen wir die augenblicklichen Umwege auf dem Weg nach Riepe gerne in Kauf“, meinte de Vries.