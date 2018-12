Osnabrück /Leer /Aurich Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat zwei Anklagen gegen den ehemaligen Leiter der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie der Klinikum Leer gGmbH, den Geschäftsführer eines Medizinprodukteherstellers und die vormalige Geschäftsführerin eines Unternehmens, das Medizinprodukte vertreibt, zur Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Aurich erhoben.

Gegenstand der ersten Anklage, die sich gegen den 54 Jahre alten Arzt und den Geschäftsführer eines Unternehmens aus Neuenburg am Rhein, das Medizinprodukte herstellt und vertreibt, richtet, ist der Verdacht der Vorteilsannahme bzw. Vorteilsgewährung. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, ab dem Jahr 2010 gemeinsam ein Implantat für die Wirbelsäulenchirurgie entwickelt zu haben. Der Arzt soll daran mitgewirkt haben, dass das Implantat bei Operationen in der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie des Klinikums Leer eingesetzt wurde. Als Gegenleistung soll er prozentual an den Umsätzen mit dem Implantat beteiligt worden sein und so in den Jahren 2011 bis 2015 insgesamt mehr als 14 000 Euro € erhalten haben.

Mit der zweiten Anklage wird gegen den Arzt und die vormalige Geschäftsführerin eines Unternehmens aus Oberursel der Vorwurf der Bestechlichkeit bzw. Bestechung im besonders schweren Fall erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, im Jahr 2011 vereinbart zu haben, dass der Arzt für die Umsätze, die das Unternehmen durch den Verkauf von Medizinprodukten aus dem Bereich der Wirbelsäulenchirurgie an die Klinikum Leer gGmbH erzielt, eine umsatzabhängige Provision erhält. Auf Grundlage dieser Provisionsvereinbarung soll der angeschuldigte Arzt von 2011 bis 2016 Zahlungen in Höhe von mehr als 128 000 Euro € erhalten haben.

Die Kammer hat noch nicht über die Eröffnung entschieden. Ein Termin für die Hauptverhandlung wurde noch nicht anberaumt.