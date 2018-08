Paracelsus will wieder wachsen

Osnabrück Nach der Übernahme des insolventen Klinikkonzern Paracelsus will der neue Eigentümer Porterhouse schnellstmöglich wieder in den Angriffsmodus schalten. Ziel sei es, dass das Unternehmen spätestens in zwei Jahren wieder wachsen könne, sagte der neue Vorsitzende der Geschäftsführung, Michael Philippi. Voraussetzung sei aber, dass die Sanierung des Konzerns vollendet werde. Während der Insolvenz wurden in diesem Frühjahr zwei Häuser geschlossen und rund 400 Stellen gestrichen. Das Insolvenzverfahren endet zum 1. August. Paracelsus-Chef Michael Philippi (60) führte bis Ende 2016 acht Jahre lang die Sana Kliniken AG. Er war unter anderem Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken.