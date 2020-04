Untersuchung zu Arbeitswelt in der Corona-Krise

Osnabrück Forscher der Universität Osnabrück untersuchen, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Arbeitswelt hat. In einem deutschlandweiten Arbeitswelt-Monitor unter dem Titel „Arbeiten in der Corona-Krise“ sollen die Alltagserfahrungen arbeitender Menschen dokumentiert werden, teilte die Uni Osnabrück am Montag mit. Über die Homepage www.wao.uni-osnabrueck.de können Erwerbstätige aus allen Wirtschaftszweigen Fragen beantworten. Die Forscher wollen erfahren, wie die Menschen ihre Arbeit in der Corona-Krise erleben, wie Arbeit- und Auftraggeber reagieren, welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden oder z.B. auch wie sich Kinderbetreuung und Arbeit vereinbaren lassen.