Tourismus: Das sagen Insulaner zur App für ostfriesische Inseln

Ostfriesische Inseln Die Ostfriesische Inseln GmbH plant eine App zur Steuerung des Besucheraufkommens auf den ostfriesischen Inseln und hat jetzt eine Förderung in Höhe von 24 900 Euro vom Land erhalten. Die App soll noch vor den Herbstferien erscheinen. „Besucherlenkung ist schon länger ein Thema“, sagt Göran Sell, Geschäftsführer der GmbH. Die Gäste würden öfter Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, die dann aber schon ausgebucht seien. Die App könne dabei unterstützen, Angebot und Nachfrage in eine gute Übereinstimmung zu bringen.

Dies sei gerade in Corona-Zeiten sehr wichtig, weil die Nachfrage ungebrochen ist, die Kapazitäten, wie beispielsweise bei Sitzplätzen, aber reduziert sind, sagt Sell. Mit der App soll unter anderem ein stündlich aktualisierter Überblick über die Kapazitäten und Öffnungszeiten bereitgestellt sowie die Möglichkeit geboten werden, eine Reservierung zu buchen. Auch das ständige Ausfüllen des Registrierscheins bei jedem Betreten eines Lokals wäre mit einer einmaligen Registrierung auf dem Handy erledigt.

Dieses Angebot will die Ostfriesische Inseln GmbH durch die Beteiligung der Leistungsträger – wie zum Beispiel Schwimmbäder und Gastronomie – erreichen. „Jeder, der für die Tagesgestaltung ein buchbares Angebot vorhält und mitmacht, pflegt auch seine eigenen Daten“, sagt Sell. Die Einbindung von Buchungsmöglichkeiten für Hotels oder Fähren ist bisher noch nicht vorgesehen.

„Wir als Inseln haben die App gemeinsam beantragt“, sagt der Kurdirektor von Norderney, Wilhelm Loth. Dass diese App hilfreich sein wird, davon ist er überzeugt: „Wir erleben jeden Tag, dass Gäste über die Insel gehen und sich fragen: Wo ist noch ein Platz zum Essen frei, wann kann ich ins Schwimmbad, welche Veranstaltungen finden statt?“

Dass eine solche App „im Prinzip eine gute Sache“ sei, findet auch Stephan Moschner, verantwortlich für den Bereich Marketing und Events bei der Kurverwaltung Baltrum. Aber er hat auch Bedenken: „Die Frage ist, ob man die Gastronomie einbeziehen kann. Ich weiß nicht, ob die Wirte die Möglichkeit haben, die Daten nahezu in Echtzeit einzupflegen.“

Die Bürgermeisterin von Langeoog, Heike Horn, übt Kritik: „Für den Strand werden wir das nicht brauchen.“ Auch die Gastronomen von Langeoog würden in dieser App keinen Mehrwert sehen, so die Bürgermeisterin. Sie würden eine spezifische Langeoog-Lösung bevorzugen.

Georg Germis, Betreiber des Hotels Inselfriede auf Spiekeroog und 1. Vorsitzender des dortigen Dehoga-Inselverbands, hält die Steuerung der Gäste und Besucher für sinnvoll – unter der Voraussetzung, dass „sich alle Leistungsträger auf der Insel daran beteiligen.“

Auch Ralf Deeling, 1. Vorsitzender des Dehoga-Inselverbands Langeoog, hält die App grundsätzlich für eine gute Sache: „Es ist zukunftsweisend. Uns ist bewusst, dass die nächsten Generationen in der Gastronomie so arbeiten werden.“

Der Betreiber des Hotels Strandburg auf Baltrum, Jann Bengen, hält die App hingegen für Steuerverschwendung. Schließlich gebe es bereits eine hervorragende App für Baltrum: „Da wird das Rad nicht neu erfunden.“ Zur zusätzlichen Funktion der stündlichen Sitzplatzaktualisierung der geplanten App hat er ebenfalls eine klare Meinung: „Rein vom praktischen her, wer tut das?“