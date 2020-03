Bauernverband fordert Reduzierung der Milchmenge

Ostfriesland In einer Stellungnahme zur Lage der Milchbauern hat sich die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) an das Bundeslandwirtschaftsministerium gewandt. Die Lieferketten im Export und im Binnenmarkt sind unterbrochen.

Weil gleichzeitig die Milchmenge in Deutschland um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen sei, erhöhe sich der Druck auf die Milchbauern, so die AbL. Sie fordert das Bundeslandwirtschaftsministerium auf, sich umgehend auf EU-Ebene für Maßnahmen zur Mengendisziplin einzusetzen und teilnehmende Betriebe zu honorieren.

„Es ist notwendig, dass wir die überschüssigen Mengen am Markt, die unsere Preise drücken, in den Griff bekommen“, sagt Ottmar Ilchmann, Milchbauer in Ostfriesland und niedersächsischer Landesvorsitzender der AbL. „Und es ist gleichzeitig notwendig, die Mengenreduzierung zu honorieren und Bauernhöfe den Umfang einer Reduktion selbst bestimmen zu lassen.“

In der Krise sollten Bäuerinnen und Bauern motiviert werden, Solidarität zu leben und mitzumachen. Auch Marktpartner wie die die Molkereien könnten sich solidarisch zeigen, indem sie auf Molkereiebene Maßnahmen zur Mengendisziplin einführen. Einige Molkereien hätten damit schon begonnen.