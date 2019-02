Ovelgönne Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat jetzt die 23. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Ovelgönne für unwirksam erklärt. Das teilte eine Pressesprecherin des OVG auf Nachfrage der Nordwest-Zeitung mit. „Eine Revision ist nicht zugelassen worden“, betonte die Pressesprecherin.

Geklagt hatte die Frisia Consulting GmbH mit Sitz in Emden gegen die Gemeinde Ovelgönne. Der Investor besitzt Flächen in der Gemeinde Ovelgönne und beabsichtigt, dort Windenergieanlagen zu errichten. In der Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen im Außenbereich hatte die Gemeinde allerdings diese Flächen der Frisia nicht berücksichtigt. Gegen diese Ausschlusswirkung richtete sich die Klage. Als Hebel dienten Widersprüche und Unklarheiten in der Flächennutzungsplanung.

Durch das Urteil hat die Frisia nach den Worten ihres Anwalts keinen Anspruch auf Aufnahme in den Flächennutzungsplan. Man könne nur hoffen, dass man bei einer Neuplanung dabei sei, hieß es auf Anfrage der NWZ.