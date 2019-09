Emsüberführung der „Norwegian Encore“

Papenburg Das neue Kreuzfahrtschiff der amerikanischen Reederei Norwegian Cruise Line, die Norwegian Encore, wird voraussichtlich am Montag, 30. September, Papenburg verlassen und auf der Ems nach Eemshaven (Niederlande) überführt. Die Ankunft dort ist am Mittwochmorgen geplant. Hier der Plan (Zeitangaben sind grobe Vorgaben): • Montag, 30. September: 18.30 Uhr: Schiff in Warteposition (Papenburg)

22 Uhr: Passieren der Dockschleuse (Papenburg)

• Dienstag, 1. Oktober:

3.30 Uhr: Passieren Weener-Brücke (Weener)

5.45 Uhr: Passieren der Jann-Berghaus-Brücke (Leer)

9.30 Uhr: Ankunft Emssperrwerk (Gandersum)

15 Uhr: Passieren Sperrwerk

16.30 Uhr: Passieren Emden

Infos: bit.ly/emsueberfuehrung