Kreuzfahrtschiff auf der Ems

Papenburg Das Kreuzfahrtschiff „Spirit oft Discovery“ für die englische Reederei Saga Cruises, wird voraussichtlich an diesem Sonntag Papenburg verlassen und auf der Ems nach Emden überführt. Das Schiff soll dort am Montagmorgen ankommen. Von Emden aus wird das Schiff zu den technischen und nautischen Erprobungen in die Nordsee aufbrechen. Die Ablieferung des Schiffes ist für Ende Juni geplant. Die „Spirit of Discovery“ wird die EmsFahrt in Richtung Nordsee wieder rückwärts und mit Unterstützung zweier Schlepper zurücklegen. Diese Art der Überführung hat sich aufgrund der besseren Manövrierfähigkeit bewährt.