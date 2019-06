Kreuzfahrtschiff auf Kiel gelegt

Papenburg Das zweite Schiff für die britische Reederei Saga Cruises auf der Meyer Werft in Papenburg ist am Montag auf Kiel gelegt worden. Der erste Block der Spirit of Adventure wiegt 320 Tonnen, ist 5,5 Meter hoch, 23,5 Meter lang und 31,20 Meter breit. Das Schiff wird im Sommer 2020 an die Reederei geliefert. Die Geschäftsführungen der Werft und der Reederei legten gemeinsam den „Glückscent“ unter den ersten Block. Mit dem Absenken des Blocks auf die Pallungen im Dock beginnt nun die Schiffskörpermontage.