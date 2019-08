Luxusliner verlässt Baudock

Papenburg Voraussichtlich am Samstag, 17. August, wird die „Norwegian Encore“ das überdachte Baudock II der Meyer Werft verlassen. Das Schiff ist 333 Meter lang, 41,4 Meter breit und bietet 4004 Passagieren Platz. Das Ausdocken des für die amerikanische Reederei Norwegian Cruise Line gebauten Schiffes beginnt um 8 Uhr. Nachdem die Norwegian Encore ausgedockt wurde, wird das Schiff an der Ausrüstungspier der Werft anlegen und erhält dort seine Schornsteinverkleidung. Das Anlegen an der Ausrüstungspier ist für 11 Uhr geplant. Bis zur Emsüberführung Richtung Nordsee, die voraussichtlich Ende September stattfindet, liegt das Schiff im Werfthafen.