Meyer Werft liefert neues Schiff ab

Papenburg Die Spirit of Adventure, das zweite neue Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft für die britische Reederei Saga Cruises, ist am Dienstag in Emden abgeliefert worden. Das gab die Werft am Mittwoch bekannt. Damit konnte der Schiffbauer das neue Kreuzfahrtschiff wenige Wochen nach der Emsüberführung abliefern. Die Spirit of Adventure zeichne sich durch ein umwelt- und ressourcenschonendes Design aus. Wie bei ihrem Schwesterschiff Spirit of Discovery kommt ein eSiPod-Antrieb von Siemens zum Einsatz. Mit einer Länge von 236 Metern und einer Breite von 31,2 Metern sowie 999 Passagieren gehört sie zu den kleineren und exklusiven Kreuzfahrtschiffen.