Schiffbau: Meyer Werft beendet Betriebspause

Papenburg Beim Kreuzfahrtschiffbauer Meyer Werft in Papenburg ist die wegen Corona verlängerte Sommerbetriebspause zu Ende gegangen. Allerdings sei die Werft weiter in Kurzarbeit (bis zum 31. Dezember), sagte Unternehmenssprecher Peter Hackmann am Montag. Um die Arbeit zu strecken, hatte die Werft an der Ems ihre Betriebsferien von vier auf sechs Wochen verlängert. Ein zweiter mehrwöchiger Produktionsstopp ist über Weihnachten geplant.

In der Corona-Pandemie steht die Kreuzfahrtbranche weitgehend still, neue Schiffe werden derzeit nicht gebraucht. Die Geschäftsführung rechnet deshalb auch mit einem Personalabbau.

„Es sind eine ganze Reihe von Kollegen aus dem Urlaub zurück“, sagte Hackmann. Um das Einschleppen von Coronavirus-Infektionen auf die Werft zu verhindern, werden die Mitarbeiter noch einmal umfassend befragt und getestet. Etwa 2500 Mitarbeiter haben dieses Zugangsverfahren schon vergangene Woche erfüllt, wie Hackmann sagte.

Wer in oder durch ein Gebiet mit mehr als 25 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner gereist ist, Symptome hat oder Kontakt zu Infizierten hatte, müsse einen negativen Corona-Test vorlegen, teilte die Meyer Werft mit. Wer keine Krankheitssymptome habe und sich nicht in Risikogebieten aufgehalten habe, erhalte nach Abgabe und Prüfung des Fragebogens sowie Messung der Körpertemperatur einen neuen Sticker für den Werftausweis, der zum Zugang berechtige. Die Meyer Werft hat ein mobiles Corona-Testzentrum mit mehreren Stationen eingerichtet. Diese Regelung soll vorerst bis Mitte September gelten.

Die Meyer Werft überführte von Sonntag auf Montag das neue Kreuzfahrtschiff „Spirit of Adventure“ für die britische Reederei Saga Cruises über die Ems nach Emden. Das 236 Meter lange Schiff erreichte Emden am Montag gegen 1 Uhr nachts. Von dort aus wird das Schiff später zu technischen und nautischen Erprobungen in die Nordsee aufbrechen.

In Bremerhaven wartet derweil weiter das Schiff „Iona“ auf die Übergabe an den Auftraggeber P&O. Als eine Sparmaßnahme will die Meyer-Geschäftsführung der Belegschaft das Urlaubsgeld erst auszahlen, wenn P&O die „Iona“ übernommen und bezahlt hat.