Papenburg Das Kreuzfahrtschiff „Spectrum of the Seas“ hat am Montagabend sein erstes Manöver absolviert: Gegen 21.20 Uhr begann das Ausdocken. „Das Schiff hat die ersten zehn Zentimeter zurückgelegt“, sagte ein Sprecher der Werft. Dabei gab es eine kleine Verspätung: Eigentlich sollte die „Spectrum“ schon ab 20 Uhr aus dem Baudock in den Werfthafen gezogen werden. Dort sollen in den nächsten Wochen unter anderem noch zahlreiche Arbeiten für den Innenausbau vollendet werden. Die Überführung über die Ems in die Nordsee ist für Mitte März geplant.

Die „Spectrum of the Seas“ wurde für asiatische Gäste entworfen und verfügt über mehr als 4200 Plätze. An Bord können die Reisenden unter anderem Autoscooter fahren, mit einer Virtual-Reality-Brille auf einem Bungee-Trampolin in künstliche Welten eintauchen oder per Simulator Fallschirm springen. Die „Spectrum“ gehört zur Reederei Royal Caribbean International und soll ab Juni 2019 von Shanghai aus in die erste Saison starten.