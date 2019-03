Papenburg Mit rund 12 Stunden Verspätung hat das neugebaute Kreuzfahrtschiff „Spectrum of the Seas“ am Mittwochmorgen die Meyer-Werft in Papenburg in Richtung Nordsee verlassen. Die Emsüberführung war wegen der Wasserstände am Dienstag verschoben worden. Von Papenburg aus soll der 347 Meter lange Kreuzer über die Ems ins Meer überführt werden. Dazu muss das Schiff zunächst die Dockschleuse in Papenburg und dann das Emssperrwerk passieren. Der Sprecher der Meyer-Werft zeigte sich am Mittwoch optimistisch. „Es ist windstill und das Wasser ist ruhig. Alles sieht gut aus“, erklärte er.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 00.05 Uhr wird die schwimmende Kleinstadt dann am Emssperrwerk in Gandersum erwartet. Am Donnerstag gegen 7 Uhr soll das Schiff im niederländischen Eemshaven ankommen. Das Team der Lotsenbrüderschaft Emden hat bei der Emspassage das Kommando auf dem Schiff. Wegen der besseren Manövrierbarkeit wird die „Spectrum of the Seas“ die Fahrt im Rückwärtsgang absolvieren. Zwei Schlepper helfen bei der Überführung.

Die „Spectrum of the Seas“ wurde für asiatische Gäste entworfen und verfügt über mehr als 4200 Plätze. An Bord können die Reisenden unter anderem Autoscooter fahren, mit einer Virtual-Reality-Brille auf einem Bungee-Trampolin in künstliche Welten eintauchen oder per Simulator Fallschirm springen. Die „Spectrum“ gehört zur Reederei Royal Caribbean International und soll ab Juni 2019 von Shanghai aus in die erste Saison starten. Für die Meyer-Werft ist es die 38. Überführung auf der gestauten Ems.