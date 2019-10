Papenburg Die „Norwegian Encore“ als neuester Kreuzfahrtriese der Meyer Werft in Papenburg hat am Montagabend die Werft planmäßig verlassen. Begleitet von zwei Schleppern machte sich der Ozeanriese auf zur Überführungsfahrt über die Ems in die Nordsee.

Auch die Vorbereitungen zur Abfahrt aus dem Werfthafen liefen planmäßig, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Das Schiff mit Platz für 4000 Passagiere passierte gegen 22 Uhr die Dockschleuse. Das Sturmtief „Mortimer“ war so weit abgezogen, dass der Zeitplan eingehalten werden konnte.

Auf ihrer langsamen Rückwärtsfahrt, gezogen von zwei Schleppern, soll die „Norwegian Encore“ am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr das Emssperrwerk in Gandersum erreichen. Die Vorbeifahrt an Emden ist für 16.30 Uhr geplant.

Danach stehen im Dollart erste Tests an, bevor das 333,4 Meter lange Schiff in der Nacht auf Mittwoch in Eemshafen auf niederländischer Seite festmachen soll. Ende Oktober steht die Übergabe des Schiffes in Bremerhaven an die Reederei Norwegian Cruise Lines an.

Gesteuert wird die Überführung von der Lotsenbrüderschaft Emden. Sie hat sich an einem Simulator der Universität Wageningen (Niederlande) auf das Manöver vorbereitet. Die Meyer Werft hat schon längere Schiffe gebaut. Die „Norwegian Encore“ ist aber das zweitgrößte Schiff der Werft nach der „Aidanova“ von 2018.

Die Fahrt der Ozeanriesen durch enge Brücken, vorbei an Deichen und Kuhweiden, lockt jedes Mal viele Schaulustige an. Umweltschützer kritisieren aber die Belastungen für die Ems und ihre Ufer.