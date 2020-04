Werft mit großen Problemen

Papenburg Der weltweite Stillstand der Kreuzfahrtbranche wegen der Corona-Pandemie bringt die Meyer-Werft in massive Schwierigkeiten. „Wir müssen in allen Bereichen über Kurzarbeit, ja, aber auch über den Abbau von Arbeitsplätzen nachdenken“, sagte Firmenchef Bernard Meyer in Papenburg in einer Videobotschaft an die Belegschaft. Die für ihre riesigen Kreuzfahrtschiffe bekannte Werft versuche, ihre bis 2023/24 reichenden Neubauaufträge zu strecken.

Die Corona-Pandemie treffe die Kreuzfahrtbranche schlimmer als die Terroranschläge in den USA vom 11. September 2001 oder die Banken- und Finanzkrise 2009, sagte Geschäftsführer Thomas Weigend. Die Meyer-Werft hat am Stammsitz in Papenburg nach eigenen Angaben etwa 3600 Mitarbeiter. Meyer und Weigend nannten keine konkreten Zahlen zum kommenden Personalabbau. Die Arbeitsleistung müsse um etwa 40 Prozent reduziert werden, sagte Weigend.