Wilhelmshaven Michael Diers hat keine Zweifel. „Das wird eine ganz tolle Geschichte. Wir werden Europa begrüßen,“ sagt der Wilhelmshavener Tourismusmanager zwei Wochen vor dem „Tag der Niedersachsen“, der anlässlich des 150. Stadtgeburtstags in der Nordseestadt veranstaltet wird. Diers und seine Mitarbeiter arbeiten seit zwei Jahren gemeinsam mit Vertretern des Landesinnenministeriums an der Vorbereitung der Veranstaltung, zu der vom 14. bis 16. Juni insgesamt 300 000 Besucher erwartet werden.

Zur Vorstellung des umfangreichen Programms kommt auch Wilhelmshavens Oberbürgermeister Andreas Wagner, sichtlich gut gelaunt und voller Vorfreude. Regina von Ewegen, in deren Händen die Organisationsfäden liegen, spricht von der entspannten Stimmung im Planungsteam: „Es gibt so viele attraktive Zugpferde, dass die Stadt voll sein wird.“

Das Programm des Tag der Niedersachsen 2019 im Überblick

Besondere Höhepunkte werden ein Feuerwerk am Freitagabend und ein Trachtenumzug am Sonntagnachmittag sein – ergänzt durch verschiedenste Institutionen, Vereine und Verbände aus ganz Niedersachsen, die sich an den drei Tagen in Wilhelmshaven präsentieren werden. Geordnet wird das riesige Angebot durch verschiedene Themenmeilen und Bühnen. Hier ein Überblick:

Sportmeile

Direkt an der Deichbrücke und am Pumpwerk werden eine Vielzahl von Sportarten mit Mitmachangeboten vorgestellt – ergänzt durch ein Beach-Handballturnier, Torwandwerfen und mehr. Bei einer Stadt am Wasser kommt natürlich auch der Wassersport nicht zu kurz.

Blaulicht & Technik

Landes- und Bundespolizei geben hier ebenso wie die Feuerwehr und verschiedene Hilfsorganisationen einen Einblick in ihre Arbeit. Vielfältige Einsatzfahrzeuge können besichtigt werden, Hundestaffeln und die Reiterstaffel der Polizei demonstrieren ihre Möglichkeiten.

Kirchenmeile

Rund um die Christus- und Garnisonkirche präsentieren sich unterschiedliche kirchliche Gruppen. Unter dem Motto „Mehr Himmel auf Erden“ ist hier Platz zum Luftholen, Innehalten, Kennenlernen und Staunen. Es gibt Ratespiele, Livemusik, einen 12-Meter-Kletterturm und eine „Notfallapotheke“, bei der man sich gute Worte für den Weg abholen kann.

Natur & Umweltmeile

Eine bunte Mischung bieten hier naturwissenschaftliche Institute an, die Einblicke in ihre Arbeit gewähren und über ihr Engagement für Natur und Umwelt informieren.

Info & Erlebnismeile

Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen aus ganz Niedersachsen bieten Informationsangebote, um die Neugier der Besucher zu befriedigen. Zudem können zahlreiche Schiffe – von einer Fregatte über ein Polizeiboot bis zum Großsegler – besichtigt werden.

Tourismusmeile

Niedersachsen ist ein Land großer Unterschiede. Hier bietet sich die Gelegenheit, den Abwechslungsreichtum des Landes bei einem entspannten Bummel hautnah zu erleben.

Niedersachsendorf

Die Landesverwaltung präsentiert sich dort gemeinsam mit Bundesbehörden sowie Verbänden und Stiftungen. Die Bandbreite der Themen sorgt dafür, dass das Niedersachsendorf immer wieder ein besonderer Besuchermagnet des Landesfestes ist.

Bühnenprogramm

Auf insgesamt sieben Bühnen gibt es ein vielfältiges Musik- und Unterhaltungsprogramm. Dazu gehört auch die offizielle Eröffnungsveranstaltung am Samstag um 11 Uhr mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil – eingebunden in eine Show mit dem Comedian Tan Cagler und dem Singer-Songwriter Michael Schulte. Des Weiteren tritt u.a. der britische Singer-Songwriter Kelvin Jones auf, der gemeinsam mit Alle Farben den Hit Hit „Only Thing We Know“ hatte. Auch die Berliner Band Kensington Road wird einen Auftritt haben.

Park & Ride

Wer für drei Euro einen Geburtstagsanstecker kauft, kann das Angebot für kostenlosen Parkraum und zahlreiche Shuttlemöglichkeiten in Anspruch nehmen.

Mehr Infos gibt’s unter www.tdn19.wilhelmshaven.de