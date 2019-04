Proteste in Garbsen gegen Suedlink-Stromtrasse

Demonstrationen gegen die geplante Suedlink-Stromtrasse: Das umstrittene Vorhaben mobilisierte am Montag zahlreiche Menschen in mehreren Bundesländern zu Protesten, auch in Garbsen bei Hannover. Dort protestierten laut Polizei knapp 90 Trassengegner mit einer Rad-Sternfahrt gegen die Planung. Die Suedlink-Gegner befürchten auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit, Bauern gehen von kaum absehbaren Folgen für die Ertragsfähigkeit der Böden aus. Auch in Thüringen gab es Proteste. In Lauchröden kamen Menschen aus Thüringen, Hessen, Bayern und Niedersachsen zusammen. Die Polizei sprach zum Auftakt von 2000 Teilnehmern. dpa-BILD: