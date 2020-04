Wirtschaft: „Frau Antje“ zieht es nach Ostfriesland

Rhauderfehn „Frau Antje“ soll Käse aus Ostfriesland bringen: Das niederländische Unternehmen „Käsespezialisten“ will sich in der Gemeinde Rhauderfehn niederlassen und dort bis zu 200 Arbeitsplätze schaffen. Wie Unternehmenssprecher Detlef Plaisier bestätigte, soll am 1. Juli zunächst ein Geschäft für Käsespezialitäten eröffnet werden. In dem Laden würden mehr als 300 Sorten Käse und mehr als 40 Sorten Nüsse und Rosinen angeboten. Dazu werde es Wein aus eigenem Anbau und frische Baguettes geben. Auch bislang in Deutschland eher unbekannte Produkte würden ins Sortiment aufgenommen, unter anderem Käsetee. „Das ist Tee mit einem Topping aus Frischkäse oder Reibekäse. Der passt doch perfekt nach Ostfriesland“, meint Unternehmenssprecher Plaisier. Am 1. August soll ein Käse-Restaurant unter dem Namen „Das gelbe Gold“ folgen. Geplant sei dort unter anderem Käsefondue zu servieren.

Als Standort für Geschäft und Restaurant ist die Fehntjer Traditionsgaststätte Verlaatshus an der Ecke Untenende/Am Deich vorgesehen. Nach Angaben von Detlef Plaisier pachtet die holländische Firma Dutch Cheese Group, die hinter den „Käsespezialisten“ steht, das Gebäude ab 1. Juni für zunächst fünf Jahre mit anschließender Kaufoption. Der Verkaufsraum werde nach den „Anforderungen des Luxus-Segments für Käse und Delikatessen“ umgebaut. Auch der Saal des Lokals solle erhalten bleiben und werde Vereinen zur Nutzung angeboten. Im Obergeschoss solle es weiterhin Hotelzimmer geben, außerdem seien dort Büroräume für die „Käsespezialisten“ vorgesehen.

Die Pläne der Niederländer, die nach eigenen Angaben 3800 Menschen beschäftigen und über Niederlassungen in Deutschland, Belgien, Österreich und dem Kosovo verfügen, reichen aber noch weiter. Laut einer Mitteilung soll bis Ende des Jahres der deutsche Hauptsitz mit einer Produktionsanlage und Verwaltung in Rhauderfehn angesiedelt werden. Für Rhauderfehn habe man sich wegen der „Gemütlichkeit und Gastfreundlichkeit der Fehntjer und der günstigen Lage in Norddeutschland“ entschieden. Am neuen Hauptsitz könnten bis zu 200 Arbeitsplätze entstehen, davon 160 in der Produktion. Es sei vorgesehen, täglich bis zu 70 000 Liter Milch zu verarbeiten.

Zum genauen Standort in der Gemeinde Rhauderfehn hüllt sich Unternehmenssprecher Plaisier allerdings in Schweigen. „Angaben zur Art des Gebäudes und zur Investitionssumme möchten wir nicht machen“, hieß es auf Nachfrage.

Auch im Rathaus der Gemeinde Rhauderfehn hat man keine näheren Informationen zum Vorhaben der Niederländer. „Es soll einen Termin mit der Geschäftsführung geben, der ist allerdings noch nicht festgelegt“, sagt der Rhauderfehntjer Bürgermeister Geert Müller. Dann müsse unter anderem besprochen werden, wie die Abwässer der geplanten Käseproduktion ins Netz der Gemeinde eingeleitet werden könnten. Bei den „Käsespezialisten“ scheint man eine etwas andere Wahrnehmung zu haben. Dort heißt es: „Wir stehen in Kontakt mit der Gemeinde.“

Trotz der Unklarheiten bekräftigt das Unternehmen sein Ziel, die Produktion in Ostfriesland noch in diesem Jahr aufzunehmen: „Daran halten wir fest.“ Zudem sei die Eröffnung weiterer Ladengeschäfte fest eingeplant – unter anderem in Idafehn, Haren, Lathen, Werlte und Friesoythe.

In sozialen Netzwerken sind unterdessen Zweifel an der Seriosität der „Käsespezialisten“ aufgetaucht. Unter anderem wurde dort sogar die Existenz des Unternehmens infrage gestellt, da im Internet keine Informationen zu finden seien. Dazu teilt Unternehmenssprecher Plaisier mit: „Die privaten und geschäftlichen Daten der Familie de Vries sind geschützt und nicht frei zugänglich. Unautorisierte Veröffentlichungen über die Privatsphäre im Netz werden anwaltlich verfolgt.“