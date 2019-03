Pirat bald in Osnabrück vor Gericht

Salzburg /Osnabrück /Leer Ein mutmaßlicher Pirat, der an der Kaperung zweier deutscher Schiffe vor der Küste Somalias beteiligt gewesen sein soll, ist von Österreich an Deutschland ausgeliefert worden. Der 24-Jährige, der zur Tatzeit 16 Jahre alt war, soll an der Kaperung des Frachtschiffs „Ems River“ am 27. Dezember 2010 beteiligt gewesen sein. Die achtköpfige Besatzung kam am 1. März 2011 nach Bezahlung von drei Millionen US-Dollar frei. Der zweite Überfall erfolgte den Vorwürfen zufolge am 8. April 2011. Ziel war das deutsche Handelsschiff „Susan K“. Dessen Crew kam nach Zahlung von 3,5 Millionen Dollar frei. Die betroffenen Schiffe waren für Reedereien aus Papenburg und Leer unterwegs.