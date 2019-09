Sandkrug Den Fachkräftemangel bekämpfen, unbesetzte Ausbildungsstellen weitgehend reduzieren, Berufsbilder für die immer digitaler werdende Zukunft fit machen: Diese Ziele hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Montagabend am neuen Produktionsort der Deutschen Lichtmiete Unternehmensgruppe in Sandkrug als vordringlich formuliert. Der CDU-Politiker sprach auf Einladung der NBank vor über 100 mittelständischen Unternehmern, Banken- und Kommunenvertretern.

Althusmann kündigte an, die Förderung von Start-ups, neuer Technologien und speziell der Digitalisierung besser auf den Mittelstand zuzuschneiden. In diesem Zusammenhang bescheinigte er der Stadt Oldenburg, über eine „hochinnovative Entrepreneurship-Universität“ zu verfügen. Für den Ausbau von Mobilfunk (derzeit 250 LTE-Masten pro Quartal), Glasfaserleitungen (10 000 km pro Jahr) und WLAN werde Niedersachsen bis zum Ende der Legislaturperiode 1 Milliarde Euro investieren. Kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) solle künftig eine neu gegründete „Task Force“ den direkten Zugriff auf EU-Fördergelder erleichtern.

Im Bundesländervergleich liegt Niedersachsen laut Althusmann bei der digitalen Infrastruktur derzeit auf Platz vier. Dieser Wert werde allerdings durch die großen Städte verzerrt. Entscheidend sei die flächendeckende Versorgung.