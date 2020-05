Sedelsberger Textilfirma in Corona-Krise

Sedelsberg Das Gardinenwerk Gerhard Unland in Sedelsberg (Gemeinde Saterland, Landkreis Cloppenburg) mit der dazugehörigen GUTex GmbH, die 104 Mitarbeiter beschäftigt, hat Insolvenz angemeldet. „Wir sind wirklich coronageschädigt“, sagt Geschäftsführer Hendrik Unland. Genauso sieht es auch der vorläufige Sachverwalter Rechtsanwalt Heiko Janssen aus Aurich: Ausschlaggebend seien die Geschäftsschließungen seit Mitte März gewesen. Die Gardinenwerke betreiben ein extrem kurzfristiges Geschäft. „Was der Einzelhandel heute verkauft, liefern wir im 24-Stunden-Service“, sagt Unland. Ab Mitte März waren die Geschäfte geschlossen, was 80 Prozent Umsatzeinbußen bedeutete. „Unsere Produktion in der Weberei hat seit der letzten Märzwoche zu 100 Prozent stillgestanden“, sagt Unland.

Sowohl der Geschäftsführer als auch der Sachverwalter sehen die Zukunft positiv. Das Insolvenzgericht hat angeordnet, dass die beiden Gesellschaften ihre Vermögen weiter selbst verwalten und darüber verfügen dürfen – unter der Aufsicht von Janssen.