Streekermoor 24 Stunden am Tag können Florian Fausts Kunden seine Ware kaufen. Dafür müssen sie nur einen Euro aus dem Portemonnaie zücken, in den Schlitz des Automaten in seinem Garten in Streekermoor (Gemeinde Hatten, Landkreis Oldenburg) stecken und schon fällt eine Kapsel mit Saatgut für eine Bananenstaude heraus. Der umfunktionierte Kaugummiautomat glänzt in grün-weißer Farbe und ist mit Palmen verziert. Neben den Samen für Bananen verkauft Faust in den umfunktionierten Kaugummiautomaten auch Saatgut für Palmen sowie Langzeitdünger.

Nachdem der 39-Jährige vor etwa einem Jahr mit dem ersten Automaten gestartet ist, hat er mittlerweile 18 aufgestellt – einige davon in der Region. In Brake, Bremen und Wardenburg sind sie zu finden. „In Nordenham steht der stärkste Automat“, sagt er. Warum gerade dort sein Saatgut so beliebt ist, kann er sich nur durch den Verkehr an der Berliner Straße in Nordenham erklären. Selbst in Leegebruch (Brandenburg) wurde ein Automat aufgestellt. Und es sollen noch mehr werden: „Ich will Automaten in ganz Deutschland – ganz Europa“, sagt Faust und lacht.

Plastikfreie Alternative

Mehrere Saatgutautomaten stehen schon in seinem Wohnzimmer bereit: In Celle, Göttingen und Nürnberg sollen sie aufgestellt werden. Faust kauft die alten Kaugummiautomaten gebraucht, schleift sie ab und lackiert sie. Aufgestellt werden sie mit Erlaubnis auf Privatgrundstücken. Beim Nachfüllen der Automaten, die nicht in näherer Umgebung sind, setzt der Pflanzenexperte auf die Unterstützung der Grundstücksbesitzer. Nach jedem Austausch des Saatguts alle drei Monate finden die Kunden neue Sorten vor. Derzeit sei sein Angebot besonders beliebt. „Die machen mir die Automaten leer“, sagt der Experte. „Damit habe ich echt nicht gerechnet.“

Eine Sache stört Faust jedoch noch an seinem Konzept: Die Samen sind von einer Plastikkapsel umhüllt. Darin steht auch der Name der Pflanze, wodurch die Käufer zusätzliche Informationen finden können. Die Plastikkapseln würde er künftig gern durch eine umweltfreundliche Alternative tauschen. Doch noch ist er auf der Suche nach einer guten Lösung.

Palmenaufzucht übt Geduld

Den Hype um das Saatgut erklärt sich der 39-Jährige durch einen Trend, durch den sich mehr und mehr Menschen für Pflanzen begeistern. „Große Pflanzen kaufen kann jeder“, meint Faust. Der Vorteil der eigenen Aufzucht der Palmen und Bananen liege für den Streekermoorer darin, dass man lernt, mit der Pflanze umzugehen. Außerdem übe es auch Geduld. Je nach Art beginnen die Pflanzen nach 14 Tagen oder einem Jahr zu keimen. In der Regel tue sich jedoch nach drei Monaten etwas.

Fausts Leidenschaft für exotische Pflanzen wurde entfacht, als er mit seiner Freundin zusammenzog und eine große Pflanze haben wollte. Mittlerweile vertreibt er über die Automaten und seinen Onlineshop „Flos Palmenoase“ das Saatgut von etwa 300 unterschiedlichen Gewächsen. Darüber hinaus verkauft er 50 verschiedene Pflanzenarten. Je exotischer desto besser: Einheimische Pflanzen reizen Faust nicht sonderlich. Ihn begeistert es, zu erforschen, wie die Pflanzen am besten wachsen und er will die vielen verschiedenen Arten kennenlernen.

Faust macht es vor: In seinem Garten wachsen zahlreiche Palmen und sogar ein Olivenbaum. Damit will er zeigen, dass die exotischen Pflanzen mit der richtigen Pflege sehr wohl in Norddeutschland wachsen können. In mehreren Regalen zieht er zudem Palmen für den Verkauf heran. In einem Gewächshaus in Wardenburg stehen weitere 15 000 Pflanzen.

Dabei weist Faust darauf hin, dass für die Tropenpflanzen andere Regeln gelten. Man dürfe zum Beispiel keine herkömmliche Blumenerde verwenden, sondern solle auf Kokossubstrat zurückgreifen.

Online-Gemeinschaft

Rund um seine Begeisterung für Pflanzen hat Faust eine Online-Gemeinschaft aufgebaut. In seiner Facebook-Gruppe, die aktuell mehr als 14 000 Mitglieder umfasst, tauscht sich Faust mit anderen Pflanzenfreunden aus, hilft bei der Artenbestimmung und gibt Pflegetipps.

Standorte der Automaten unter www.flos-palmenoase.de