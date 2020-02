Tender Elbe verlässt Elsfleth

Eines der voraussichtlich letzten Projekte der Elsflether Werft hat am Dienstag Elsfleth verlassen. Der Marine-Tender Elbe wurde nach Lemwerder verlegt, weil das Wasser in Elsfleth für die Restarbeiten nicht tief genug ist. In Lemwerder wird die Elsflether Werft nach letzten Tests die Schiffsantriebe wieder in Betrieb nehmen. Die Übergabe an die Marine soll Mitte März erfolgen. Dr. Axel Birk, Vorstand der Elsflether Werft AG, sieht den Abschluss der Arbeiten als Beleg dafür, dass die im Rahmen des Insolvenzverfahrens beschlossene Betriebsfortführung der Elsflether Werft AG richtig war.

BILD: