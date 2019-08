Varel /Helgoland Der in der Nordsee eingesetzte Notschlepper „Nordic“ hat eine neue Rumpffarbe erhalten. Die schwarze Lackierung wurde um Rot und Gold ergänzt und zeigt nun offiziell die Zugehörigkeit des Schleppers zur deutschen Notschlepperflotte.

Die vom Bundesverkehrsministerium gecharterte „Nordic“ ist ein wichtiger Teil des Notschleppkonzepts Nordsee. Dieses sieht vor, dass der Schlepper ausgehend von seiner Bereitschaftsposition vor Helgoland innerhalb von zwei Stunden ein havariertes Schiff erreicht, eine Schleppverbindung aufbaut und so das treibende Schiff vor einer Kollision oder dem Stranden bewahrt.

Vor diesem Hintergrund lobt die Umweltschutzorganisation „Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste“ (SDN) mit Sitz in Varel die neue Lackierung. Der überregionale Verein engagiert sich für den Schutz der Küste als Lebens- und Wirtschaftsraum.

Dass auch die Kennzeichnung des Schleppers zum Küstenschutz beiträgt, zeigt die Havarie des Frachters „Glory Amsterdam“ im Oktober 2017 vor Langeoog. Das Schiff hatte sich in einem Orkan von seinem Ankerplatz losgerissen und trieb manövrierunfähig durch die Deutsche Bucht. Die damals noch ungekennzeichnete „Nordic“ rückte aus, um den Frachter mittels einer Schleppverbindung zu sichern. Der chinesische Kapitän der „Glory Amsterdam“ hielt den Schlepper jedoch zunächst für ein kommerzielles Schiff, weshalb einige Zeit verging, bis die Schleppverbindung hergestellt werden konnte. Dies sei einer der Gründe für die Strandung des Frachters vor Langeoog, wie aus dem Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung hervorging.

Durch die schwarz-rot-goldene Farbe am Rumpf sollen solche Probleme in Zukunft vermieden werden. Für Hans von Wecheln, Leiter des Arbeitskreises Küstenwache der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste, ist dies ein längst überfälliger Schritt: „Alle im staatlichen Auftrag tätigen Notschlepper in Europa sind für die internationale Seefahrt deutlich erkennbar.“

Um Kommunikationsprobleme in der vielsprachigen Seefahrt zu vermeiden, ist „eine eindeutige, klare Kennzeichnung unerlässlich“, so von Wecheln weiter.

Auch wenn die „Nordic“ weiterhin nicht die Kennzeichnung „Küstenwache“ tragen wird, hat sie mit Ihrer Lackierung doch einen Vorsprung gegenüber den Notschleppern der Ostsee, „Baltic“ und „Fairplay 25“, die bisher noch keine Hoheitsabzeichen erhalten haben.

Die drei Schlepper wurden zur Ergänzung der bundeseigenen Flotte von der „Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz“ gechartert. Sie besteht aus einem Zusammenschluss der Bugsier- und der Fairplay- Reedereien, die verschiedene Dienstleistungen für den Bereich Küstenschutz anbieten.