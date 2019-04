Varel Große Batteriespeicher stehen auf einer Weide an der Autobahn bei Varel. Es ist ein Modellversuch der Energiewende und zugleich ein deutsch-japanisches Projekt. Am Mittwoch interessierte sich der japanische Wirtschaftsminister Hirofumi Takinami für den Hybridspeicher, der von EWE und der japanischen Firma Hitachi betrieben wird. Zusammen mit Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) informierte sich der japanische Minister über das Projekt, mit dabei auch EWE-Vorstandsvorsitzender Stefan Dohler.

Minister Althusmann sprach von einem Vorzeigeprojekt von EWE und Hitachi, es sei zugleich „ein wichtiges Projekt der Energiewende in Niedersachsen“. Direkt neben einem Umspannwerk gelegen, soll in den Batterien überschüssige Energie gespeichert und in verbrauchsstärkeren Zeiten in das Netz gespeist werden. Als Speichermedium dienen zwei verschiedene Batterietypen.

„Alle reden vom Brexit“, sagte Althusmann, dabei werde übersehen, dass seit Kurzem das deutsch-japanische Freihandelsabkommen gelte. „Von daher ist Deutschland ein wichtiger Handelspartner“, sagte Althusmann. Er überlege deshalb, eine niedersächsische Vertretung in Tokio zu eröffnen. Zwei Länder wie Japan und Deutschland, die sich sehr ähnlich seien und gute Partnerschaft pflegten, sollten ihre Kontakte vertiefen. Minister Takinami hatte sich am Vorabend den neuen Wasserstoffzug in Harburg angeschaut. Er sagte, er sei erstaunt, dass der aussehe wie jeder andere Zug auch. Neben dem Besuch in Varel stand für ihn auch der Besuch auf der Hannover Messe auf dem Programm.

Althusmann war erst vor Kurzem mit einer Wirtschaftsdelegation in Südkorea und Japan gewesen. Dort hatte er Takinami eingeladen, der seinen Wahlkreis in der Präfektur Fukui hat und die wiederum pflegt eine Patenschaft mit dem Landkreis Harburg, Althusmanns Wahlkreis. Nur eine Stunde, nachdem Althusmann die Einladung aussprach, hatte Minister Takinami disponiert und den Gegenbesuch zugesagt.

Erste Erfahrungen hat Dr. Magnus Pielke, Projektmanager für den Hybridspeicher, mit der neuen Speichertechnologie gesammelt. Seit November ist der Speicher in Betrieb. „Und er funktioniert sehr sehr gut“, sagte Pielke. Die Reaktionsgeschwindigkeit sei fabelhaft. Zielsetzung sei es, sieben Megawatt Leistung in dem Hybridspeicher vorzuhalten.