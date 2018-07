Varel /Oldenburger Land Weiches Fell, ein langer Hals und ein niedliches Gesicht mit großen Augen, hinter denen sich ein sanftes Wesen verbirgt: Genüsslich frisst Frau Holle mit anderen Alpakas auf der Weide etwas Heu – und ist ganz entspannt. „Kommt her“, ruft Michaela Molzahn am Weidenrand ihren Tieren zu. Sie steht mit einem Wasserschlauch am Zaun und will den Alpakas bei dem warmen Sommerwetter eine Abkühlung verpassen. Schnell sammeln sich Frau Holle und ihre Kameraden am Zaun und laufen durch den Wasserstrahl. So eine kleine Dusche gibt es bei warmen Temperaturen für die Tiere täglich.

Neben Frau Holle sind unter anderem auch Jack, Ms. Sophie und Mozart auf dem Camelidenhof zu Hause: Neun Alpakas und fünf Lamas beherbergt die Therapeutin und Heilpraktikerin Michaela Molzahn in Varel. Zunächst wollte die 53-Jährige Alpakas halten, weil sie die Tiere einfach so niedlich fand. „Was mich aber im Nachhinein fasziniert hat, ist, dass sie unglaublich sensibel sind“, sagt Michaela Molzahn. Auch die ruhige Art der Tiere sei besonders. Seit neun Jahren hält sie die Paarhufer auf dem Camelidenhof. Einige kaufte sie vom Züchter, andere kamen als Notfalltiere zu ihr.

Betriebsausflüge

Es hört sich nach einem ausgefallen Ausflug an: Spazieren gehen mit Lamas und Alpakas. Tatsächlich gibt es mehrere ähnliche Angebote im Oldenburger Land. Aus gutem Grund: Auch die Wanderungen der Varelerin werden immer beliebter. In diesem Jahr seien die Buchungen deutlich angestiegen, sagt Michaela Molzahn.

Robuste Paarhufer Alpakas sind kleine Kamele und stammen ursprünglich aus den südamerikanischen Anden. Die robusten Paarhufer kommen mit karger Landschaft und auch extremen Temperaturen gut zurecht. Sie zählen zu den ältesten Nutztierrassen der Welt. Begehrt ist ihre Wolle, die es in bis zu 60 Farbschattierungen gibt, in der Modebranche. Drei bis vier Kilo Wolle produziert ein Alpaka im Jahr. Die Paarhufer brauchen relativ wenig Pflege, verursachen kaum Trittschäden und gelten als ausgewiesene Landschaftspfleger.

Das Alpaka wird mittlerweile als das neue Einhorn gehandelt – es sei das Trendtier 2018. Auch wenn man die Fabelwesen nicht mit den Tieren vergleichen kann, lösen die Alpakas die Einhörner langsam ab: Postkarten, Schneekugeln, Kuscheltiere, Toilettenpapier und Kuchenformen gibt es in Alpakadarstellung oder mit Alpakaaufdruck zu kaufen. Auch die Popularität von Lamas werde gern zu Werbezwecken genutzt – so ist aktuell ein rosafarbenes Lama in einer Sektwerbung zu sehen.

Wie sieht so ein Spaziergang mit einem Alpaka aus? In Varel können fast jeden Samstag Interessenten nach Anmeldung an offenen Wanderungen teilnehmen. Zunächst setzt sich Michaela Molzahn mit den jeweils circa neun Teilnehmern entspannt zu den Alpakas und Lamas auf die Weide. Dann erfahren sie etwas über die Tiere. Anschließend wird jedem Teilnehmer ein Vierbeiner zugewiesen – dabei achtet Michaela Molzahn darauf, dass Tier und Mensch zusammen passen – und los geht’s. In Ruhe wird dann rund zwei Stunden mit den Tieren durch die Vareler Teichlandschaft und die Wälder gelaufen. Wanderungen können zudem auch individuell gebucht werden. Selbst Firmen kommen zu Betriebsausflügen zum Camelidenhof.

Jährlich scheren

Darüber hinaus bietet Michaela Molzahn auch tierbegleitete Naturtherapie an. Abschiede, Entscheidungen, die schon lange anstehen, oder Ziele können dabei im Fokus der sogenannten Medizinwanderung stehen, erklärt sie. Mit einem Tier an der Seite laufen die Teilnehmer dann still in Waldgebieten am Vareler Mühlenteich. In der Natur könne man somit selbst auf manche Fragen Antworten finden.

Camelidenhof Michaela Molzahn vom Camelidenhof in Varel ist unter 04456/9482233 erreichbar. Eine Wanderung mit Alpakas und Lamas in einer offenen Gruppe kostet 40 Euro pro Person. Mehr Infos unter Sehen Sie ein Video unter Mehr Infos unter Sehen Sie ein Video unter Mehr Infos unterwww.camelidenhof.de Sehen Sie ein Video unterwww.nwzonline.de/videos

Dabei legt Michaela Molzahn sehr viel Wert darauf, die Tiere artgerecht zu behandeln. Da Alpakas als Herdentiere nicht gern von ihren Kameraden getrennt werden und auch Transporte unangenehm finden, lehnt die Varelerin Anfragen strickt ab, bei denen ihre Tiere bei einem Kindergeburtstag, Weihnachtsmarkt oder im Pflegeheim präsentiert werden sollen. „Ich ärgere mich darüber.“

Wie Pferde, Hunde und Katzen gehalten werden, ist vielen klar. Doch wie hält man ein Alpaka? Eigentlich jeder, der ausreichend Platz hat, kann sich ein Alpaka anschaffen, erklärt die 53-Jährige. Zudem sollten mindestens drei Tiere zusammen gehalten werden. Heu müsse man täglich zum Gras dazu füttern, regelmäßig die Hufe schneiden lassen – und einmal im Jahr werden die Alpakas geschoren, berichtet Michaela Molzahn.

Und ab und zu muss auch für Abkühlung gesorgt werden: Nach der Dusche unter dem Wasserschlauch trotten die Alpakas wieder auf ihre Weide. Einige wälzen sich im Sand, andere legen sich in die Sonne. Ganz entspannt eben.

• Doch das ist nicht das einzige Angebot im Oldenburger Land: Bei Herzog Alpakas in Drantum (Landkreis Cloppenburg) werden ebenfalls Wanderungen mit den Tieren veranstaltet. Bei Schnupperstunden kann man die Tiere näher kennenlernen. Auch Brautshootings werden angeboten: Dabei können sich Braut und Bräutigam zusammen mit Alpakas ablichten lassen. „Seitdem das Alpaka so ein Hypetier ist, ist es Wahnsinn, wie viele Anfragen wir kriegen“, erklärt Christina Klövekorn von Herzog Alpakas. Mittlerweile müsse man sich drei Monate vorher anmelden, wenn man eine Wanderung mitmachen will. In einem Hofladen gibt es alles rund um das Alpaka. Besonders die Alpakaseife, die aus dem Haar der Tiere hergestellt wird, ist bei Neurodermitispatienten beliebt, da sie sehr pflegend ist, so Klövekorn.

• „Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Spaziergänge sind sehr gefragt“, sagt auch Kerstin Hayen von den Alpakas vom Tweelbäker See. Sie bietet Spaziergänge um den See an – wahlweise kann beim Melkhus gehalten werden, und es gibt ein Milchmixgetränk. Mittlerweile sind die Angebote für die kommenden drei Monate ausgebucht.

• In Großenkneten gibt es sogar eine Alpaka-Zucht, zu der derzeit 30 Tiere gehören. Die Tiere werden an Privatmenschen sowie Züchter verkauft. Auch die Betreiber von Hagel Alpakas merken, dass die Paarhufer immer beliebter werden: „Gerade aus dem Hobbybereich kommen immer mehr Nachfragen“, erklärt Sandra Reinke. Auch ein Hofladen gehört zu Hagel Alpakas dazu.

• Von Zucht bis Spaziergang: Unter anderem gibt es auch in Ganderkesee und Butjadingen Angebote rund um das Alpaka.