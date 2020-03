Vechta Antibiotika sind seit 70 Jahren „die wichtigste Waffe bei bakteriellen Infektionen“, sagt Dr. Barbara Grabkowsky, wissenschaftliche Leiterin der Koordinierungsstelle für Transformationsforschung agrar an der Uni Vechta. Jeder Einsatz von Antibiotika fördere jedoch auch die Resistenzen, mache Erreger unempfindlicher gegen die Medikamente. Darum geht es bei dem 3. Symposium „One Health“ (ganzheitliche Gesundheit) am Mittwoch, 11. März, in der Uni Vechta. Es steht unter dem Titel „Antibiotikaresistenzen in der Landwirtschaft und Humanmedizin“.

Die Dimension der Antibiotika-Resistenzen verdeutlichten am Montag neben der Tagungs-Organisatorin Grabkowsky die Experten Prof. Dr. Thomas Blaha, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Prof. Dr. Isabel Hennig-Pauka, Leiterin der Außenstelle Bakum für Epidemiologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Dr. Sabine Kurlbaum (Landesamt für verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Laves), Dr. Thorsten Arnold (Geflügelfachtierarzt), Vechtas Kreislandwirt Dr. Johannes Wilking und der Humanmediziner Dr. Harald Kuhn (Lohne). „Wenn wir nichts tun, sterben im Jahr 2050 jährlich zehn Millionen Menschen“ an Folgeinfektionen, sagte Prof. Blaha, der die Expertentagung moderiert. Heute sind es allein in der Europäischen Union 33 000 Menschen jährlich, die an den Folgen einer Infektion sterben, die sie in einer medizinischen Pflegeeinrichtungen erworben haben.

Bei dem Symposium, für das noch Anmeldungen möglich sind, soll „Unsicherheit beseitigt und Wissen geschaffen werden“, sagte Organisatorin Grabkowsky. Wichtig sei der Zusammenhang zwischen Human- und Tiermedizin, denn bei allen „neuen“ Virusinfektionen sei es zu Übertragungen von Erregern vom Tier auf den Menschen gekommen (etwa bei Sars oder HIV).

Seit einigen Jahren ist es das Ziel, den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren, sei es in der Tier- als auch in der Humanmedizin. Allein die Mengen, die die Pharmaindustrie an Tierärzte abgegeben hat, sank von 1700 Tonnen auf 722 Tonnen jährlich. Ansatzpunkte zur Verbesserung seien in der Tierhaltung (Entlüftung der Ställe, Ende des Schwänzekupierens in der Schweinehaltung und das Ende des Schnabelkupierens in der Geflügelzucht, schließlich auch die Dauer der Mast) zu suchen, sagte Arnold. Prof. Hennig-Pauka nannte „drei Säulen“: Verbesserung der Hygiene im Stall, als Alternative das Impfen (vor allem bei Schweinen), und die Änderung von Gewohnheiten von Menschen, die Tiere betreuen. Dadurch ließe sich die Menge an eingesetzten Antibiotika reduzieren. Mit weniger Antibiotika reduziere man den „Selektionsdruck“ auf Bakterien und damit den Effekt, dass sie Resistenzen bilden, so Dr. Kuhn.