Vechta Bei einem Herzinfarkt geht es häufig um Minuten und Sekunden. Daher bietet das St. Marienhospital in Vechta bereits seit neun Jahren eine 24-Stunden-Bereitschaft des Herzkatheterlabors an. An 365 Tagen im Jahr steht das Team um Chefarzt Dr. Achim Gutersohn rund um die Uhr für die schnelle und optimale Versorgung von Patienten mit akuten Herzproblemen bereit. „Das ist ein großer Aufwand, aber wir nehmen damit im Landkreis eine Vorreiterfunktion ein“, so Dr. Gutersohn. „Man muss da sein, wenn man gebraucht wird“, ergänzt er.

Insgesamt behandelt das Team der Kardiologie jährlich rund 350 Herzinfarktpatienten und macht etwa 2000 Herzkatheter-Untersuchungen. Rund 4000 kardiologische Patienten werden in jedem Jahr stationär im St. Marienhospital betreut.

Damit sich die Patienten auch in Zukunft auf eine optimale Versorgung verlassen können, wurde jetzt der Herzkatheter-Arbeitsplatz auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Dieser Arbeitsplatz dient zur Untersuchung von Patienten mit unterschiedlichen Herzerkrankungen. „Bei Bedarf können wir hier im Rahmen der Untersuchung sofort Stents einsetzen, ein großer Vorteil für die Patienten“, erklärt Gutersohn.

Die hohe Qualität der Leistungen der Kardiologie wird durch die Ergebnisse der „Weißen Liste“ der AOK bestätigt. „Die alljährliche überdurchschnittlich gute Bewertung in dieser Patientenbefragung zeigt uns, dass die Kardiologie mit dem Herzkatheterlabor führend in der Region ist, und sie spiegelt die Zufriedenheit unserer Patienten wider“, so Gutersohn. Tatsächlich liegt nach AOK-Erhebungen die Mortalität bei einem Herzinfarkt im St. Marienhospital Vechta mit drei Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von neun Prozent. Das führt Gutersohn auf die hohe Professionalität im Team zurück, das aus fünf Fachärzten und rund zehn Pflegekräften besteht. Aber auch die gute Vernetzung mit dem Malteser Hilfsdienst (MHD) sei entscheidend. „Ob Notfallpatient oder Standarduntersuchung, mit unseren modernen Diagnose-, Behandlungs- und Therapieverfahren können sich unsere Patienten auch in den kommenden Jahren auf eine optimale Behandlung verlassen“, unterstreicht Gutersohn die Vorteile der neuen Technik. „Wir sind jetzt bestens gerüstet für die Zukunft und können den Patienten nicht nur aus dem Landkreis Vechta sondern auch aus angrenzenden Landkreisen eine hohe Sicherheit garantieren.“