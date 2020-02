Kossen kämpft mit Verein für Arbeitsmigranten

Vechta /Lengerich Der Menschenrechtler und katholische Priester Peter Kossen will künftig mit einem Verein für einen würdevollen Umgang mit Arbeitsmigranten aus Ost- und Südosteuropa kämpfen. Obwohl bis zu vier Millionen Menschen aus Rumänien, Bulgarien oder Polen in Deutschland arbeiteten, finde eine Integration praktisch nicht statt, sagte Kossen am Dienstag. Sie würden in der Fleischindustrie, der Landwirtschaft, in der häuslichen Pflege und bei Paketdienstleistern ausgebeutet und in der Gesellschaft an den Rand gedrängt und diskriminiert, betonte er.

Kossen ist Vorsitzender des Vereins „Aktion Würde und Gerechtigkeit“, der an seinem Sitz im westfälischen Lengerich am 6. März seine erste Beratungsstelle offiziell einweihen wird. Die Beratungstätigkeit werde sich bis nach Niedersachsen ausdehnen. Seit 2011 war Kossen ständiger Vertreter des Offizials und Weihbischofs in Vechta, ehe er Anfang 2017 als Pfarrer nach Lengerich ging.