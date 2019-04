„Mehr Zeit bei Düngeverordnung“

Verden

Magic Park Verden Heftige Kritik an Freizeitpark nach schwerem Unfall

Am Eröffnungswochenende soll sich eine Achterbahn in einem Freizeitpark in Verden selbstständig gemacht haben, ein Mann wird schwer verletzt. Im Internet hagelt es Kritik, denn schon am Vortag gab es offenbar mehrere Vorfälle.