Offizialat stellt Haushalt vor

Vechta Auf 90,3 Millionen Euro beläuft sich der Haushalt 2018 des Bischöflich Münsterschen Offizialats (BMO) in Vechta, 255,02 Millionen Euro weist die Bilanzsumme aus. „Die Vermögens- und Finanzsituation können wir positiv bewerten“, sagte BMO-Finanzdirektor Michael gr. Hackmann am Mittwoch in Vechta. Mit dem abgeschlossenen Haushaltsjahr 2017 zeigte sich gr. Hackmann zufrieden. Knapp 2,45 Millionen Euro Überschuss konnte in die Rücklagen gesteckt werden. Die Zahl der Kirchenaustritte mit 1105 in 2016 ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken. Aktuell liegt die Mitgliederzahl bei knapp 264 000, seit 2000 ein Minus von zwei Prozent.